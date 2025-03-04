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    Марко Асенсио и Маркус Рэшфорд«Брюгге» — «Астон Вилла». Онлайн
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    «Ливерпуль» летом может подписать Леау

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    Английский «Ливерпуль» в случае ухода колумбийского полузащитника Луиса Диаса в «Барселону» готов пригласить в свою команду Рафаэля Леау из «Милана», сообщает издание TEAMtalk.

    Рафаэль Леау
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    Рафаэль Леау

    Россонери уже сообщили, что готовы отпустить одного из своих лидеров за € 100 млн, хотя летом 2025 года сумма отступных в его контракте вырастет до € 175 млн.

    Шансы на успешную сделку вырастут в случае, если «Милан» не сможет пробиться в Лигу чемпионов. Сейчас команда идет лишь девятой в Серии А.

    Календарь и таблица Серии А

    В этом сезоне Леау сыграл 38 матчей за россонери, забил 10 мячей и сделал 8 ассистов. Его контракт с россонери до 2028 года, а сумма на портале Transfermarkt равна € 75 млн.

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