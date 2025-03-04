«Ливерпуль» летом может подписать Леау

Английскийв случае ухода колумбийского полузащитникав «Барселону» готов пригласить в свою командуиз «Милана», сообщает издание TEAMtalk.

Россонери уже сообщили, что готовы отпустить одного из своих лидеров за € 100 млн, хотя летом 2025 года сумма отступных в его контракте вырастет до € 175 млн.

Шансы на успешную сделку вырастут в случае, если «Милан» не сможет пробиться в Лигу чемпионов. Сейчас команда идет лишь девятой в Серии А.

Календарь и таблица Серии А

В этом сезоне Леау сыграл 38 матчей за россонери, забил 10 мячей и сделал 8 ассистов. Его контракт с россонери до 2028 года, а сумма на портале Transfermarkt равна € 75 млн.