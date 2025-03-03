«Сочи» — «Сокол»: счет матча 0:0, обзор

Фрагмент матча Фото: t.me/Sochipfc
За весь матч хозяев совершили 1 удар и подали 6 угловых. «Сокол» дважды угрожал воротам соперника и сделал 12 фолов.
Футбол. Россия. Первая лига
Сочи — Сокол 0:0
Сочи: Александр Дёгтев, Вячеслав Литвинов, Руслан Магаль, Сергей Терехов, Кирилл Заика, Максим Кайнов, Игнасио Сааведра, Мартин Крамарич, Павел Мелёшин, Кирилл Никитин, Aberdin N. Сокол: Пётр Косаревский, Иван Чуриков, Владимир Ковачевич, Иван Лепский, Батраз Гурциев, Данил Полубояринов, Дмитрий Сасин, Павел Забелин, Дмитрий Бегун, Егор Карпицкий, Kantaria G.
После этого матча «Сочи» занимает 4-е место в таблице Первой лиги с 38-ю очками в активе. «Сокол» — на 16-й строчке (20).