ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Томас БахКадровые перестановки во главе МОК. Наступит ли оттепель для олимпийской сборной России?
    Все новости спорта

    Модрич попал в состав сборной Хорватии на матчи Лиги наций

    Футбол Календарь Лига нацийПрогнозы на Лигу наций Лига наций Сборная Хорватии
    Стал известен состав сборной Хорватии на мартовские сборы.

    Лука Модрич — полузащитник сборной Хорватии
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Лука Модрич — полузащитник сборной Хорватии

    Состав сборной Хорватии:

    Вратари: Доминик Ливакович («Фенербахче»), Ивица Ивушич («Пафос»), Доминик Котарский (ПАОК).

    Защитники: Йошко Гвардиол («Ман Сити»), Йосип Юранович («Унион»), Дуе Чалета-Цар («Лион»), Борна Соса («Торино»), Йосип Шутало («Аякс»), Йосип Станишич («Бавария»), Марин Понграчич («Фиорентина»).

    Полузащитники: Лука Модрич («Реал»), Матео Ковачич («Ман Сити»), Марио Пашалич («Аталанта»), Никола Влашич («Торино»), Лука Сучич («Реал Сосьедад»), Мартин Батурина («Динамо» Загреб), Кристиян Якич («Аугсбург»), Петар Сучич («Динамо» Загреб), Никола Моро («Болонья»), Тони Фрук («Риека»).

    Нападающие: Иван Перишич (ПСВ), Андрей Крамарич («Хоффенхайм»), Анте Будимир («Осасуна»), Франьо Иванович («Юнион»).

    Сборная Хорватии сыграет против Франции в рамках четвертьфинала Лиги наций 20 и 23 марта.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ювентус» продолжит побеждать в Серии А
  • «Ювентус» — «Верона». Прогноз и ставки
  • 2.45
    •
  • Сможет ли «Урал» выиграть в Волгограде?
  • «Ротор» — «Урал». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • «Вильярреал» не заметит «попугаев»
  • «Вильярреал» — «Эспаньол». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.36
  • Экспресс дня 3 марта
  • Сегодня в 19:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Ювентус — Верона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Ротор — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Вильярреал — Эспаньол
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.55
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Атлетико
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Лилль
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  4.10
  • Прогноз на матч ЦСКА — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч ПСВ — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Брюгге — Астон Вилла
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •
    window.addEventListener("load", function() { setTimeout(function() { if (document.visibilityState === "visible") { // Проверяем, открыт ли сайт у пользователя (function(a, b, c, d) { var e = a.getElementsByTagName(b)[0], f = a.createElement(b); f.async = true; f.src = "https://image.sendsay.ru/app/js/sdk/sdk.min.js"; f.id = "sendsay-sdk-script"; f.dataset.accountId = c; f.dataset.siteId = d; e.parentNode.insertBefore(f, e); })(document, "script", "x_171863503333854", "pl39763"); } }, 10000); });
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры