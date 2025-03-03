Кафанов: В матче с Замбией хотим дать сыграть вратарям из РПЛ

Тренер вратарей сборной Россиивысказался о невызове голкиперана мартовский сбор национальной команды.

«Почему Матвея Сафонова нет в расширенном списке сборной? Мы решили не вызывать наших российских вратарей, играющих за рубежом. У него сейчас есть практика в "ПСЖ". В матче с Замбией хотим дать сыграть вратарям из РПЛ. Если будет возможность, то сразу двоим по тайму. Пока не знаю, кто это будет.

Ситуация с бывшей женой никак не связана с отсутствием Сафонова в списке сборной. Наоборот, в июне у нас будет матч с Нигерией, и мы хотим видеть на нем Матвея, потому что соперник очень сильный», — цитирует Кафанова Sport24.

Напомним, что сборная России в марте сыграет против Замбии 25 числа в рамках товарищеского противостояния.