Слишкович: Показали хорошую игру, но ничего из этого не выжали

Главный тренервысказался о матче со(0:2).

«К сожалению, показали хорошую игру, но ничего из этого не выжали. В первом тайме у "Спартака" не было ни одного удара в створ. Потом ошибка — гол, красная.

После удаления команда вернулась в игру, создала два момента. Просто не получилось забить. Иногда футбол несправедлив. Мы знали, против кого играли, хорошо проанализировали соперника. До гола не вспомню, чтобы наш вратарь трогал мяч. "Спартак" с победой, они её заслужили, но а нам надо думать о следующем матче, который для нас будет значить всё», — цитирует Слишковича «Чемпионат».

Календарь и таблица РПЛ

«Спартак» набрал 40 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице. «Оренбург» (8) — последний.