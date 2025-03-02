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    Тео Эрнандес«Милан» — «Лацио». Онлайн
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    «Ман Юнайтед» проиграл «Фулхэму» и вылетел из Кубка Англии

    «Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм»: счет матча 1:1 (3:4 по пен.), обзор голов

    Футбол Кубок Англии Футбол Англии Манчестер Юнайтед Фулхэм
    «Манчестер Юнайтед» по пенальти уступил «Фулхэму» (1:1, 3:4 по пен.) в 1/8 финала Кубка Англии.

    «Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм»
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    «Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм»

    В основное время матча команды обменялись голами. На 45+1-й минуте игрок «Фулхэма» Кэлвин Бейсси открыл счет, а на 71-й минуте полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш сравнял — 1:1.

    Команды довели дело до серии пенальти, где сильнее оказался «Фулхэм». Победный удар на счету Энтони Робинсона.

    Футбол. Англия. Кубок ФА
    Манчестер Юнайтед — Фулхэм 1:1
    Голы: 0:1 Кэлвин Бейсси (45 + 1'), 1:1 Бруну Фернандеш (71'), 1:1 Бруну Фернандеш (пенальти) (90 + 6'), 1:1 Рауль Хименес (пенальти) (90 + 6'), 2:2 Диогу Далот (пенальти) (90 + 6'), 2:2 Сандер Берге (пенальти) (90 + 6'), 3:3 Каземиро (пенальти) (90 + 6'), 3:3 Виллиан (пенальти) (90 + 6'), 3:4 Энтони Робинсон (пенальти) (90 + 6') Манчестер Юнайтед: Андре Онана, Маттейс де Лигт, Гарри Магуайр (Ayden Heaven, 91'), Лени Йоро (Виктор Линделёф, 53'), Нуссайр Мазрауи, Диогу Далот, Мануэль Угарте (Алехандро Гарначо, 53'), Бруну Фернандеш, Кристиан Эриксен (Каземиро, 68'), Джошуа Зиркзее, Расмус Хёйлунн (Chido Obi, 68') Фулхэм: Бернд Лено, Энтони Робинсон, Кэлвин Бейсси, Йоаким Андерсен, Тимоти Кастань, Андреас Перейра (Виллиан, 90'), Сандер Берге, Саша Лукич (Харрисон Рид, 101'), Родриго Мунис (Рауль Хименес, 90'), Алекс Айуоби (Райан Сесеньон, 107'), Адама Траоре (Эмиль Смит-Роу, 53') Предупреждения: Мануэль Угарте (25'), Андреас Перейра (27'), Йоаким Андерсен (90 + 6')

    По итогам противостояния «Манчестер Юнайтед» завершил свое выступление на турнире, а «Фулхэм» пробился в четвертьфинал Кубка Англии.

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