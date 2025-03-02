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    Артига: Мы можем играть гораздо лучше

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    Главный тренер «Химок» Франк Артига подвел итог матча против «Факела» (1:0).

    Франк Артига
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    Франк Артига

    «Конечно, мы можем играть гораздо лучше. С самого начала почувствовал напряженную атмосферу. Хорошо, что добыли три очка, в следующих матчах нужно тоже побеждать.

    Заболотный, без преувеличения, один из моих любимчиков. Он сегодня нам помогал везде, боролся, выигрывал мячи. Его постоянно били, но он очень хорошо сыграл за команду. Я очень благодарен ему, как и другим игрокам.

    Пока не можем сказать, подвернул ли Фернандес лодыжку, или его ударили. Очень ценный для нас игрок. Будем надеяться на его скорейшее выздоровление», — цитирует Артигу «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Химки» поднялись в таблице РПЛ на 12-е место с 19 очками. «Факел» в зоне вылета с 14-ю.

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