«Ахмат» — «Рубин»: счет матча 2:1, обзор голов

одолел(2:1) в матче 19-го тура российской Премьер-лиги.

В 1-м тайме команды обменялись голами. В составе казанцев отличился Дардан Шабанхаджай на 10-й минуте. «Ахмат» ответил голом Надера Гандри на 41-й минуте, игрок реализовал пенальти.

Во 2-м отрезке грозненцы забили победный мяч на 63-й минуте. Дубль оформил Надер Гандри.

Российская Премьер-лига. 19-й тур.

«Ахмат» — «Рубин» 2:1 (1:1, 1:0).

Голы: Шабанхаджай Д., 10 (0:1). Гандри Н., 41 — с пенальти (1:1). Гандри Н., 63 (2:1)«Ахмат»: Шелия Г., Ибишев Т-А., Тодорович Д., Гандри Н., Адамов А.Р., Садулаев Л., Исмаэл , Талаль А. (Камилов В., 78), Уткин Д., Мелкадзе Г. (Руис Диас Р., 79), Самородов М. (Зорин Д., 71)«Рубин»: Ставер Е., Тесленко Е., Ашурматов Р. (Вада В., 82), Вуячич И., Рожков И., Иву У. (Иванов О., 87), Апшацев М. (Йочич Б., 46), Чумич Н. (Ходжа В., 46), Кабутов Д., Даку М., Шабанхаджай Д. (Чуни М., 82)Предупреждения: Садулаев Л., 75’. Уткин Д., 90+1’ — Чумич Н., 24’. Вуячич И., 33’. Тесленко Е., 38’. Ашурматов Р., 49’. Ходжа В., 90+1’