2-й таймКраснодар — Крылья СоветовОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эдуард Сперцян«Краснодар» — «Крылья Советов». Онлайн
  • 20:57
    • «Ахмат» обыграл «Рубин» в матче РПЛ
  • 18:31
    • «Зенит» и ЦСКА не выявили сильнейшего
    Все новости спорта

    «Ахмат» обыграл «Рубин» в матче РПЛ

    «Ахмат» — «Рубин»: счет матча 2:1, обзор голов

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Ахмат Рубин
    «Ахмат» одолел «Рубин» (2:1) в матче 19-го тура российской Премьер-лиги.

    Надер Гандри — автор дубля в ворота «Рубина»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Надер Гандри — автор дубля в ворота «Рубина»

    В 1-м тайме команды обменялись голами. В составе казанцев отличился Дардан Шабанхаджай на 10-й минуте. «Ахмат» ответил голом Надера Гандри на 41-й минуте, игрок реализовал пенальти.

    Во 2-м отрезке грозненцы забили победный мяч на 63-й минуте. Дубль оформил Надер Гандри.

    Российская Премьер-лига. 19-й тур.
    «Ахмат» — «Рубин» 2:1 (1:1, 1:0).
    Голы: Шабанхаджай Д., 10 (0:1). Гандри Н., 41 — с пенальти (1:1). Гандри Н., 63 (2:1)«Ахмат»: Шелия Г., Ибишев Т-А., Тодорович Д., Гандри Н., Адамов А.Р., Садулаев Л., Исмаэл , Талаль А. (Камилов В., 78), Уткин Д., Мелкадзе Г. (Руис Диас Р., 79), Самородов М. (Зорин Д., 71)«Рубин»: Ставер Е., Тесленко Е., Ашурматов Р. (Вада В., 82), Вуячич И., Рожков И., Иву У. (Иванов О., 87), Апшацев М. (Йочич Б., 46), Чумич Н. (Ходжа В., 46), Кабутов Д., Даку М., Шабанхаджай Д. (Чуни М., 82)Предупреждения: Садулаев Л., 75’. Уткин Д., 90+1’ — Чумич Н., 24’. Вуячич И., 33’. Тесленко Е., 38’. Ашурматов Р., 49’. Ходжа В., 90+1’

    После этого матча «Ахмат» занимает предпоследнее 15-е место в таблице РПЛ с 13-ю очками в активе. «Рубин» располагается на 8-й строчке (26).

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Очередная попытка «Атлетико» подобраться к лидерству в Примере
  • «Атлетико» — «Атлетик». Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
  • «Лиллю» не стоит рассчитывать на успех
  • ПСЖ — «Лилль». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • «Манчестер Сити» и забьет, и пропустит?!
  • «Манчестер Сити» — «Плимут». Прогноз и ставки
  • 2.45
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.60
  • Экспресс дня 2 марта
  • Завтра в 19:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Атлетико — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч ПСЖ — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:05
    •  2.45
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Плимут
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.11
  • Прогноз на матч Милан — Лацио
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.35
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Фулхэм
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Барселона — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Завтра в 18:15
    •  2.20
  • Прогноз на матч Сибирь — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 13:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Адмирал — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 10:00
    •
    window.addEventListener("load", function() { setTimeout(function() { if (document.visibilityState === "visible") { // Проверяем, открыт ли сайт у пользователя (function(a, b, c, d) { var e = a.getElementsByTagName(b)[0], f = a.createElement(b); f.async = true; f.src = "https://image.sendsay.ru/app/js/sdk/sdk.min.js"; f.id = "sendsay-sdk-script"; f.dataset.accountId = c; f.dataset.siteId = d; e.parentNode.insertBefore(f, e); })(document, "script", "x_171863503333854", "pl39763"); } }, 10000); });
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры