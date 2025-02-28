«Штутгарт» и «Бавария» сыграют между собой в стартовом матче 24-го тура чемпионата Германии. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 22:30 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Штутгарт»

«Штутгарт» занимает седьмое место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 36 очков в 23-х матчах. На счету команды из одноименного города 10 побед, 6 ничьих и 7 поражений при разнице забитых и пропущенных мячей 41:34.

В прошлом туре Бундеслиги «швабы» сыграли вничью в гостях с «Хоффенхаймом» — 1:1. До этого «Штутгарт» уступил на своем поле «Вольфсбургу» (1:2), а еще ранее добыл победу на выезде над дортмундской «Боруссией» (2:1).

В феврале подопечные Себастьян Хёнесса также сыграли один матч в Кубке Германии. «Швабы» минимально обыграли «Аугсбург» (1:0) и вышли в полуфинал.

«Бавария»

«Бавария» возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги, опережая второй «Байер» на восемь очков. На данный момент мюнхенская команда имеет в своем активе 58 баллов — 18 побед, 4 ничьи и одно поражение. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 69:19.

На прошлых выходных «Бавария» одержала восьмую победу в девяти последних матчах Бундеслиги, разгромив на своем поле «Айнтрахт» — 4:0. До этого подопечные Венсана Компани разошлись миром с «Байером» в Леверкузене (0:0).

«Бавария» также продолжает борьбу и за победу в Лиге Чемпионов. В ответном стыковом матче мюнхенцы вырвали ничью у «Селтика» (1:1) и по сумме двух встреч вышли в 1/8 финала.

Личные встречи

Последний раз команды встречались между собой в октябре прошлого года в рамках 7-го тура Бундеслиги. Крупную победу в том матче одержала «Бавария», разгромив соперника со счетом 4:0.

В последних 10-ти встречах на счету мюнхенской команды 7 побед, «Штутгарт» оказался сильнее в одном случае и дважды была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Штутгарт» — «Бавария» с коэффициентом 1.88.