Холанн прокомментировал незасчитанный гол в матче с «Тоттенхэмом»

Форвард «Манчестер Сити»выразил мнение, что его второй гол в гостевом матче 27‑го тура чемпионата Англии с «Тоттенхэмом» был отменен несправедливо.

«Горожане» победили со счетом 1:0, Холанн отличился на 12‑й минуте встречи. Второй мяч норвежец отправил в ворота лондонцев в компенсированное ко второму тайму время, однако в этом эпизоде у форварда была зафиксирована игра рукой.

«Думаю, это решение ошибочно. Там скорее можно было назначить пенальти, но судьи всё‑таки придерживались исходной трактовки ситуации», — сказал Холанн в эфире TNT Sports.

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По итогам 27 туров «Манчестер Сити» с 47 очками располагается на 4‑й строчке в турнирной таблице АПЛ.