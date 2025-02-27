Холанн прокомментировал незасчитанный гол в матче с «Тоттенхэмом»

Эрлинг Холанн Фото: globallookpress.com
«Горожане» победили со счетом 1:0, Холанн отличился на 12‑й минуте встречи. Второй мяч норвежец отправил в ворота лондонцев в компенсированное ко второму тайму время, однако в этом эпизоде у форварда была зафиксирована игра рукой.
«Думаю, это решение ошибочно. Там скорее можно было назначить пенальти, но судьи всё‑таки придерживались исходной трактовки ситуации», — сказал Холанн в эфире TNT Sports.
По итогам 27 туров «Манчестер Сити» с 47 очками располагается на 4‑й строчке в турнирной таблице АПЛ.