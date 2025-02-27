Руди Гарсия: Куртуа вернется. Это отличная новость для всей Бельгии

Главный тренер сборной Бельгиивысказался о возвращении в национальную команду

«Куртуа вернется. Это отличная новость для всей Бельгии. Я всегда считал Тибо лучшим вратарем в мире. Я ездил в Мадрид, чтобы поговорить с ним перед матчем "Реала" с "Манчестер Сити". Также воспользовался этой возможностью, чтобы увидеться с Кевином Де Брейне и Жереми Доку за день до игры», — приводит слова Гарсии L’Equipe.

За сборную Бельгии Куртуа прекратил играть с 2023 года. Причиной этого стало то, что главный тренер команды Доменико Тедеско не доверил капитанскую повязку голкиперу во время травмы Кевина де Брейне.

В январе 2025 года Тедеско был уволен из сборной Бельгии. В ее составе Куртуа сыграл 102 матча.