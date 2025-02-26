Симеоне: Была открытая игра, очень сложный соперник

Наставник «Атлетико»подвел итоги первого матча полуфинала Кубка Испании с «Барселоной». Встреча закончилась вничью 4:4.

«Я думаю, что замены придали команде свежести и смелости в атаке, чтобы идти вперед большим количеством людей. Игра была нелегкой, и правда в том, что парни показали соревновательный дух, который мне нравится. Мы пошли отыгрываться и сделали счет 4:3, у нас был шансы у Корреа, Сорлота… и в итоге 4-4. Открытая игра, очень сложный соперник, но у нас есть свои инструменты.

То, что они забили нам два гола со стандартов, меня раздражает. Мы должны улучшить игру. Но, в конце концов, это была игра, в которой это должно было произойти. С такой командой, как "Барселона", невозможно не пропустить гол. Чтобы победить их, нужно забивать больше. Переломить результат на их поле со счетом 4:2… было непросто», — цитирует Симеоне Marca.