Шанс на реванш. «Интер» уверенно переиграл «Лацио» и вышел в полуфинал Кубка Италии

Арнаутович сотворил шедевр, но «Лацио» не сдавался
С первых минут на поле шла борьба за инициативу. «Интер» старался контролировать мяч, но «Лацио» грамотно выстраивал оборону и активно использовал контратаки.
Уже в дебюте матча римляне могли открыть счёт: сначала Буляй Диа опасно пробил после рикошета, но мяч прошёл в нескольких сантиметрах от штанги, а затем Густав Исаксен нанёс мощный удар с дальней дистанции, который потащил вратарь хозяев Жозе Мартинес.
Несмотря на давление гостей, именно «Интер» сумел забить первым — и сделал это эффектно. На 39-й минуте Марко Арнаутович сотворил настоящий шедевр.
После подачи углового «Лацио» отбился, мяч взмыл в воздух, и австрийский форвард, не давая ему опуститься, нанёс мощный удар с лёта с 30 метров.
Вратарь «Лацио» Кристос Мандас не успел среагировать, и мяч влетел в ворота, вызвав бурю эмоций у трибун «Джузеппе Меацца». Этот гол стал не только украшением встречи, но и одним из самых красивых в текущем розыгрыше Кубка Италии.
«Лацио» давил, но «Интер» выстоял и закрепил успех
Во втором тайме «Лацио» не собирался сдаваться и начал активнее прессинговать «Интер». Особенно выделялся Исаксен, который вновь создал несколько опасных моментов.
Один из его ударов после сольного прохода в штрафную хозяев заставил Мартинеса потрудиться, но кипер «нерадзурри» уверенно справился с угрозой.
Гости продолжали атаковать, но «Интер» держал игру под контролем, а на 75-й минуте поставил точку в матче. Бывший игрок «Лацио» Хоакин Корреа, вышедший на замену, ворвался в штрафную площадь и был сбит защитником гостей. Судья без колебаний указал на 11-метровую отметку, вызвав бурные протесты со стороны «Лацио».
Хакан Чалханоглу хладнокровно исполнил пенальти, разведя мяч и вратаря по разным углам. Этот гол окончательно снял все вопросы о победителе.
В концовке матча «Лацио» всё же попытался отыграться, и был близок к этому: Педро нанёс опасный удар, но после рикошета мяч угодил в перекладину. На этом надежды римлян окончательно угасли.
Что дальше?
Победа позволила «Интеру» выйти в полуфинал Кубка Италии, где его ждёт принципиальное противостояние с «Миланом». Эти команды уже трижды встречались в этом сезоне:
- В Серии A «Милан» выиграл первый матч, а вторая встреча завершилась вничью.
- В Суперкубке Италии, который проходил в Саудовской Аравии, «Милан» вновь оказался сильнее.
Теперь «Интер» получит шанс взять реванш. Первый матч полуфинала пройдёт 2 апреля, ответная встреча запланирована на 23 апреля.
Второй полуфинал состоится 26 февраля, где «Болонья» сыграет с победителем пары «Ювентус» — «Эмполи».
Следующий матч «Интера» в Серии A уже в ближайший уик-энд — команда отправится в гости к «Наполи». Сложный график заставит Симоне Индзаги грамотно распределять силы, ведь впереди не только борьба за Кубок Италии, но и ключевые матчи чемпионата.