Шанс на реванш. «Интер» уверенно переиграл «Лацио» и вышел в полуфинал Кубка Италии

Во вторник, 25 февраля, «Интер» принимал «Лацио» в четвертьфинале Кубка Италии. Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев, которые продлили свою беспроигрышную серию на «Джузеппе Меацца» до 16 матчей во всех турнирах. Победа позволила «нерадзурри» выйти в полуфинал, где им предстоит дважды встретиться с «Миланом» в ещё одном дерби.

Футбол. Италия. Кубок Интер — Лацио 2:0 Голы: 1:0 Марко Арнаутович (39'), 2:0 Хакан Чалханоглу (пенальти) (77')Интер: Жозеп Мартинес, Биссек, де Врей, Павар, Димарко (Бастони, 64), Зелиньски, Аслани (Чалханоглу, 63), Фраттези (Барелла, 84), Дармиан (Думфрис, 24), Арнаутович (Корреа, 64), ТаремиЛацио: Мандас, Пеллегрини (Нуну Тавареш, 61), Романьоли (Хила, 46), Жиго, Ладзари, Гендузи, Ровелла, Дзакканьи (Педро, 61), Диа, Исаксен (Ибрагимович, 78), Тшауна (Нослин, 61)Предупреждения: Кристьян Аслани (14'), Густав Исаксен (33'), Лука Пеллегрини (36'), Самуэль Жиго (75'), Маттео Гюэндузи (76'), Арийон Ибрахимович (79'), Дензел Дюмфрис (85')

Арнаутович сотворил шедевр, но «Лацио» не сдавался

С первых минут на поле шла борьба за инициативу. «Интер» старался контролировать мяч, но «Лацио» грамотно выстраивал оборону и активно использовал контратаки.

Уже в дебюте матча римляне могли открыть счёт: сначала Буляй Диа опасно пробил после рикошета, но мяч прошёл в нескольких сантиметрах от штанги, а затем Густав Исаксен нанёс мощный удар с дальней дистанции, который потащил вратарь хозяев Жозе Мартинес.

«Интер» — «Лацио» globallookpress.com

Несмотря на давление гостей, именно «Интер» сумел забить первым — и сделал это эффектно. На 39-й минуте Марко Арнаутович сотворил настоящий шедевр.

После подачи углового «Лацио» отбился, мяч взмыл в воздух, и австрийский форвард, не давая ему опуститься, нанёс мощный удар с лёта с 30 метров.

«Интер» — «Лацио» globallookpress.com

Вратарь «Лацио» Кристос Мандас не успел среагировать, и мяч влетел в ворота, вызвав бурю эмоций у трибун «Джузеппе Меацца». Этот гол стал не только украшением встречи, но и одним из самых красивых в текущем розыгрыше Кубка Италии.

«Лацио» давил, но «Интер» выстоял и закрепил успех

Во втором тайме «Лацио» не собирался сдаваться и начал активнее прессинговать «Интер». Особенно выделялся Исаксен, который вновь создал несколько опасных моментов.

Один из его ударов после сольного прохода в штрафную хозяев заставил Мартинеса потрудиться, но кипер «нерадзурри» уверенно справился с угрозой.

«Интер» — «Лацио» globallookpress.com

Гости продолжали атаковать, но «Интер» держал игру под контролем, а на 75-й минуте поставил точку в матче. Бывший игрок «Лацио» Хоакин Корреа, вышедший на замену, ворвался в штрафную площадь и был сбит защитником гостей. Судья без колебаний указал на 11-метровую отметку, вызвав бурные протесты со стороны «Лацио».

Хакан Чалханоглу хладнокровно исполнил пенальти, разведя мяч и вратаря по разным углам. Этот гол окончательно снял все вопросы о победителе.

«Интер» — «Лацио» globallookpress.com

В концовке матча «Лацио» всё же попытался отыграться, и был близок к этому: Педро нанёс опасный удар, но после рикошета мяч угодил в перекладину. На этом надежды римлян окончательно угасли.

Что дальше?

Победа позволила «Интеру» выйти в полуфинал Кубка Италии, где его ждёт принципиальное противостояние с «Миланом». Эти команды уже трижды встречались в этом сезоне:

В Серии A «Милан» выиграл первый матч, а вторая встреча завершилась вничью.

В Суперкубке Италии, который проходил в Саудовской Аравии, «Милан» вновь оказался сильнее.

Теперь «Интер» получит шанс взять реванш. Первый матч полуфинала пройдёт 2 апреля, ответная встреча запланирована на 23 апреля.

«Интер» — «Лацио» globallookpress.com

Второй полуфинал состоится 26 февраля, где «Болонья» сыграет с победителем пары «Ювентус» — «Эмполи».

Следующий матч «Интера» в Серии A уже в ближайший уик-энд — команда отправится в гости к «Наполи». Сложный график заставит Симоне Индзаги грамотно распределять силы, ведь впереди не только борьба за Кубок Италии, но и ключевые матчи чемпионата.