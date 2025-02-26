Хавбек «Урала» Аюпов: Сехихов придаст уверенности обороне нашей команды

Один из лидеров «Урала»считает подписание вратарямощным ходом своего клуба.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Александр Селихов Фото: fc-ural.ru

«Это вратарь с большим опытом, с хорошими качествами. Я думаю, что он даст некую уверенность обороне, что ворота находятся под защитой, и поделится опытом с молодыми ребятами, которых у нас достаточно много в составе.

И создаст дополнительную конкуренцию на вратарской позиции, потому что у нас все вратари хорошие. Если так посмотреть, у нас перед сезоном было четыре вратаря и каждый получил игровую практику. Кто‑то там выбыл по травме плюс конкуренция, поэтому тут я думаю, что у них будет хорошая конкуренция», — сказал Аюпов «Матч ТВ».

Календарь и таблица ФНЛ

19 февраля стало известно о подписании контракта 30-летнего Селихова с «Уралом» в качестве свободного агента. Клуб из Екатеринбурга играет сейчас в Первой лиге и идет там третьим с 37 очками.