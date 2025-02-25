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  • 16:17
    • «Ростов» объявил об уходе Карпина
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    Писарев: Карпин просто устал каждый раз выжимать максимум из «Ростова»

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    Тренер сборной России по футболу Николай Писарев высказался об уходе Валерия Карпина с поста наставника «Ростова».

    Валерий Карпин — главный тренер «Ростова»
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    Валерий Карпин — главный тренер «Ростова»

    «Думаю, что Валерий Георгиевич просто устал каждый раз выжимать максимум из "Ростова". К тому же — продали ключевого футболиста, замены нет, усиления нет Про постоянные переезды и отсутсвие перелётов — и так всё постоянно.

    Я рад, что Валерий Георгиевич сможет отдохнуть. Если он принял такое решение, значит, он знает, что делает. Мне как его помощнику в сборной приятно, что я буду чаще его видеть. Да и сборной всегда должен отдаваться приоритет», — сказал Писарев Чемпионату.

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    • Ранее Валерий Карпин прокомментировал свой уход из «Ростова».

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