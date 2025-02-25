Писарев: Карпин просто устал каждый раз выжимать максимум из «Ростова»

Тренер сборной России по футболувысказался об уходес поста наставника

«Думаю, что Валерий Георгиевич просто устал каждый раз выжимать максимум из "Ростова". К тому же — продали ключевого футболиста, замены нет, усиления нет Про постоянные переезды и отсутсвие перелётов — и так всё постоянно.

Я рад, что Валерий Георгиевич сможет отдохнуть. Если он принял такое решение, значит, он знает, что делает. Мне как его помощнику в сборной приятно, что я буду чаще его видеть. Да и сборной всегда должен отдаваться приоритет», — сказал Писарев Чемпионату.

Ранее Валерий Карпин прокомментировал свой уход из «Ростова».