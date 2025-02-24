Семин отреагировал на первый гол Захаряна за «Реал Сосьедад» в нынешнем сезоне

Экс-наставник «Локомотива»высказался про первый гол хавбеказа «Реал Сосьедад» в текущем сезоне.

Захарян поразил ворота «Леганеса» (3:0) в матче Примеры.



«Хорошо, что Захарян проявляет себя в первых играх после травмы. Мне сложно прокомментировать гол Арсена, потому что я не смотрел матч. Однако Захаряна надо поздравить. Он молодец, пускай продолжает так и дальше. Самое важное, что главный тренер "Реала Сосьедад" рассчитывает на Арсена. Когда он находится в хороших кондициях, его ставят в состав.

Но многое зависит от Захаряна, ведь в испанском чемпионате высокая конкуренция, поэтому ни у кого нет постоянного места. Каждый день нужно работать и выигрывать эту конкуренцию, чтобы в субботу или воскресенье попасть в стартовый состав. Это единственный путь», — сказал Сёмин «Чемпионату».