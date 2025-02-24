ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Автомобилист» — новый участник плей-офф«Ак Барс» и «Автомобилист» пробились в плей-офф, очередные успехи «Авангарда», серия побед «Динамо» Минск
    Все новости спорта

    Семин отреагировал на первый гол Захаряна за «Реал Сосьедад» в нынешнем сезоне

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Реал Сосьедад
    Экс-наставник «Локомотива» Юрий Семин высказался про первый гол хавбека Арсена Захаряна за «Реал Сосьедад» в текущем сезоне.

    Юрий Семин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Юрий Семин

    Захарян поразил ворота «Леганеса» (3:0) в матче Примеры.


    «Хорошо, что Захарян проявляет себя в первых играх после травмы. Мне сложно прокомментировать гол Арсена, потому что я не смотрел матч. Однако Захаряна надо поздравить. Он молодец, пускай продолжает так и дальше. Самое важное, что главный тренер "Реала Сосьедад" рассчитывает на Арсена. Когда он находится в хороших кондициях, его ставят в состав.

    Но многое зависит от Захаряна, ведь в испанском чемпионате высокая конкуренция, поэтому ни у кого нет постоянного места. Каждый день нужно работать и выигрывать эту конкуренцию, чтобы в субботу или воскресенье попасть в стартовый состав. Это единственный путь», — сказал Сёмин «Чемпионату».

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Галатасарай» ждет коллизия?
  • «Галатасарай» — «Фенербахче». Прогноз и ставки
  • 2.80
    •
  • «Монца» выставит автобус в Риме
  • «Рома» — «Монца». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • Справится ли «Севилья» с «Мальоркой»?
  • «Севилья» — «Мальорка». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.37
  • Экспресс дня 24 февраля
  • Сегодня в 23:15
    •  2.80
  • Прогноз на матч Галатасарай — Фенербахче
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Рома — Монца
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Севилья — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Порту — Витория Гимарайнш
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.37
  • Прогноз на матч Челси — Саутгемптон
  • Футбол
  • Завтра в 23:15
    •  2.10
  • Прогноз на матч Интер — Лацио
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Локомотив — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Фулхэм
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •
    window.addEventListener("load", function() { setTimeout(function() { if (document.visibilityState === "visible") { // Проверяем, открыт ли сайт у пользователя (function(a, b, c, d) { var e = a.getElementsByTagName(b)[0], f = a.createElement(b); f.async = true; f.src = "https://image.sendsay.ru/app/js/sdk/sdk.min.js"; f.id = "sendsay-sdk-script"; f.dataset.accountId = c; f.dataset.siteId = d; e.parentNode.insertBefore(f, e); })(document, "script", "x_171863503333854", "pl39763"); } }, 10000); });
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры