Геркус: «Ростов» без Карпина не пропадет

Валерий Карпин Фото: globallookpress.com
«Карпин давно говорил, что ему тяжело. Любой на его месте ощущал бы себя так. Чуть ли не худшие условия с точки зрения логистики. Когда-то этому должен был прийти конец. "Ростов" ассоциируется с Валерием Георгиевичем.
До этого — с Курбаном Бекиевичем. Так или иначе, клуб умеет удивлять и находить тренеров, формировать интересную команду и показывать неожиданные результаты. Но при Карпине была написана глава истории. Хотя и до этого были главы. Поэтому, думаю, они не пропадут. Интересно посмотреть, куда пойдет работать Валерий Георгиевич дальше. Это любопытно», — сказал Геркус «СЭ».
56-летний Карпин в «Ростове» работал с 2017 по 2021 год, а потом вернулся в марте 2022-го. Параллельно он возглавляет сборную России.