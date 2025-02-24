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    Геркус: «Ростов» без Карпина не пропадет

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    Экс-президент московского «Локомотива» Илья Геркус считает, что «Ростов» сможет найти замену Валерию Карпину, если он надумает покинуть клуб.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «Карпин давно говорил, что ему тяжело. Любой на его месте ощущал бы себя так. Чуть ли не худшие условия с точки зрения логистики. Когда-то этому должен был прийти конец. "Ростов" ассоциируется с Валерием Георгиевичем.

    До этого — с Курбаном Бекиевичем. Так или иначе, клуб умеет удивлять и находить тренеров, формировать интересную команду и показывать неожиданные результаты. Но при Карпине была написана глава истории. Хотя и до этого были главы. Поэтому, думаю, они не пропадут. Интересно посмотреть, куда пойдет работать Валерий Георгиевич дальше. Это любопытно», — сказал Геркус «СЭ».

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    56-летний Карпин в «Ростове» работал с 2017 по 2021 год, а потом вернулся в марте 2022-го. Параллельно он возглавляет сборную России.

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