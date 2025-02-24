Геркус: «Ростов» без Карпина не пропадет

Экс-президент московского «Локомотива»считает, что «Ростов» сможет найти замену Валерию Карпину, если он надумает покинуть клуб.

«Карпин давно говорил, что ему тяжело. Любой на его месте ощущал бы себя так. Чуть ли не худшие условия с точки зрения логистики. Когда-то этому должен был прийти конец. "Ростов" ассоциируется с Валерием Георгиевичем.

До этого — с Курбаном Бекиевичем. Так или иначе, клуб умеет удивлять и находить тренеров, формировать интересную команду и показывать неожиданные результаты. Но при Карпине была написана глава истории. Хотя и до этого были главы. Поэтому, думаю, они не пропадут. Интересно посмотреть, куда пойдет работать Валерий Георгиевич дальше. Это любопытно», — сказал Геркус «СЭ».

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56-летний Карпин в «Ростове» работал с 2017 по 2021 год, а потом вернулся в марте 2022-го. Параллельно он возглавляет сборную России.