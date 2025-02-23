Индзаги: Каждую неделю в Серии А мы видим, что простых матчей не бывает

Главный тренерподвел итог матча против(1:0).

«Мы должны поздравить "Дженоа" и Виейра, потому что они провели очень хорошую игру. Я не был удивлен, потому что наблюдал за ними в этом сезоне.

Я также хочу поздравить своих ребят, это был 37-й матч в сезоне, а те, кто выступал за сборные, играли еще больше. Они проявили большую решимость — каждую неделю в Серии А мы видим, что простых матчей не бывает. Мы позволили "Дженоа" создать только один хороший момент, и Мартинес сделал отличный сэйв.

Наши болельщики могли видеть, что сегодня у нас были некоторые трудности, но они поддерживали нас. В ближайшие три недели у нас будет много матчей, мы пережили очень болезненное поражение, но мы все работаем с одной целью и надеемся порадовать наших фанатов», — цитирует Индзаги Football Italia.

Календарь и таблица Серии А

После этой победы «Интер» поднялся на первое место в таблице Серии А с 57 очками. «Дженоа» идет на 12-м месте с 30 очками.