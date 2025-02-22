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    «Зенит» обыграл «Локомотив» в товарищеском матче

    «Зенит» — «Локомотив»: счет матча 1:0

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    Завершился товарищеский матч между петербургским «Зенитом» и московским «Локомотивом».

    Максим Глушенков
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    Максим Глушенков

    Он проходил в закрытом режиме и завершился победой команды Сергея Семака со счетом 1:0, сообщает журналист Иван Карпов.

    Единственный мяч в этой игре забил в свои ворота на 90-й минуте защитник железнодорожников Сесар Монтес.

    По данным источника, стартовые составы команды были следующие.

    «Зенит»: Латышонок, Мантуан, Нино, Эракович, Дркушич, Сантос, Барриос, Глушенков, Мостовой, Соболев, Гонду.

    «Локомотив»: Лантратов, Сильянов, Фассон, Монтес, Ненахов, Баринов, Годяев, Батраков, Пиняев, Самошников, Сулейманов.

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