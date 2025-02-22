«Зенит» — «Локомотив»: счет матча 1:0

Завершился товарищеский матч между петербургскими московским

Он проходил в закрытом режиме и завершился победой команды Сергея Семака со счетом 1:0, сообщает журналист Иван Карпов.

Единственный мяч в этой игре забил в свои ворота на 90-й минуте защитник железнодорожников Сесар Монтес.

По данным источника, стартовые составы команды были следующие.

«Зенит»: Латышонок, Мантуан, Нино, Эракович, Дркушич, Сантос, Барриос, Глушенков, Мостовой, Соболев, Гонду.

«Локомотив»: Лантратов, Сильянов, Фассон, Монтес, Ненахов, Баринов, Годяев, Батраков, Пиняев, Самошников, Сулейманов.