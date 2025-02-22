«Фрайбург» — «Вердер»: счет матча 5:0, обзор голов

одержал уверенную победу над(5:0) в матче 23-го тура немецкой Бундеслиги.

В составе хозяев дубль оформил Винченцо Грифо, забив свои голы на 33-й и 57-й минутах встречи. Еще 2 гола записал на свой счет Рицу Доан, отличившись на 76-й и 90+2-й минутах.

Единственный гол в этом матче забил Килианн Сильдилья на 15-й минуте.

Футбол. Германия. Бундеслига Фрайбург — Вердер 5:0 Голы: 1:0 Кильянн Сильдийя (15'), 2:0 Винченцо Грифо (33'), 3:0 Винченцо Грифо (57'), 4:0 Рицу Доан (76'), 5:0 Рицу Доан (90 + 2') Фрайбург: Ноа Атуболу, Кильянн Сильдийя, Маттиас Гинтер, Филипп Линхарт, Кристиан Гюнтер (Жорди Макенго, 82'), Максимилиан Эггештайн (Johan Manzambi, 82'), Патрик Остерхаге, Рицу Доан, Мерлин Рёль (Эрен Динкчи, 71'), Винченцо Грифо (Ян-Никлас Бесте, 71'), Лукас Хёлер (Junior Adamu, 77') Вердер: Деррик Кён (Феликс Агу, 61'), Митчелл-Элия Вайзер, Никлас Штарк, Антони Юнг, Амос Пипер (Хулиан Малатини, 86'), Михаэль Цеттерер, Романо Шмид, Сенне Линен, Леонардо Биттенкорт (Йенс Стаге, 61'), Андре Силва (Марко Грюлль, 72'), Justin Njinmah (Марвин Дукш, 61') Предупреждения: Максимилиан Эггештайн (21'), Маттиас Гинтер (35'), Мерлин Рёль (62')

После этого матча «Фрайбург» располагается на 4-й строчке в Бундеслиге с 39-ю очками в активе. «Вердер» — на 10-й позиции (30 баллов).