Хюттер: «Монако» был лучше «Бенфики»

Наставник «Монако»высказался о результате матча с «Бенфикой» в 1/8 Лиги чемпионов. Игра закончилась со счетом 3:3. В первой встрече монегаски уступили 0:1.

«Это был тяжелый матч, и сегодня мы более 60 минут показывали, что являемся лучшей командой на поле. Мы упустили слишком много моментов. "Бенфика" сегодня была действительно эффективна. Чувствую себя немного разочарованным, и нам грустно, что мы выбыли из турнира.

Это был фантастический опыт играть здесь для нашего прогресса, для нашего развития и особенно для молодых игроков. Мы показали, что мы конкурентоспособны — когда я смотрю на первый тайм, это было потрясающе. Мы были очень сильны. Но мы упустили слишком много моментов. Характер и менталитет сильны, поэтому я был рад их опыту», — цитирует Хюттера УЕФА.