Таранов: Перемены в «Крыльях» ведут к лучшему

Экс-защитниквысказался о смене руководства в самарском клубе.

«Смена руководства "Крыльев Советов" повлияет на Осинькина. Но только время покажет, в какую сторону. Осталось совсем мало времени до закрытия трансферного окна, и основная часть переходов уже проведена. Поэтому неизвестно, какие задачи возложат на новое руководство клуба.

Новым людям в "Крыльях Советов" придётся работать с теми, кого приобретало прежнее руководство. Это не совсем правильно и логично. Однако перемены в большей степени ведут к лучшему. Только время покажет, как это всё отразится на команде», — сказал Таранов Чемпионату.

После 18-и туров в российской Премьер-лиге «Крылья Советов» занимают 10-е место в таблице с 18-ю баллами в копилке.