Дьяков: Зиньковскому важна игровая практика, а в «Спартаке» он давно не играл

Экс-защитниквысказался о переходе полузащитникаиз

«Конечно, Зиньковскому важна игровая практика, а в "Спартаке" он давно не играл. Аренда пойдёт на пользу и Антону и "Крыльям Советов", ведь он поможет команде сохранить прописку в РПЛ, а к тому же там Осинькин, которого он знает с самого детства.

От этой аренды все стороны останутся только в плюсе», — сказал Дьяков Чемпионату.

Напомним, что Зиньковский перешел в «Крылья Советов» на правах аренды до конца нынешнего сезона. Полузащитник провел в нынешнем сезоне за «Спартак» только 7 встреч в рамках РПЛ.