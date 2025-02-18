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    «Милан» — «Фейеноорд»«Милан» — «Фейеноорд». Онлайн
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    Дьяков: Зиньковскому важна игровая практика, а в «Спартаке» он давно не играл

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    Экс-защитник «Динамо» Виталий Дьяков высказался о переходе полузащитника Антона Зиньковского из «Спартака» в «Крылья Советов».

    Антон Зиньковский перешел в «Крылья Советов»
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    Антон Зиньковский перешел в «Крылья Советов»

    «Конечно, Зиньковскому важна игровая практика, а в "Спартаке" он давно не играл. Аренда пойдёт на пользу и Антону и "Крыльям Советов", ведь он поможет команде сохранить прописку в РПЛ, а к тому же там Осинькин, которого он знает с самого детства.

    От этой аренды все стороны останутся только в плюсе», — сказал Дьяков Чемпионату.

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    • Напомним, что Зиньковский перешел в «Крылья Советов» на правах аренды до конца нынешнего сезона. Полузащитник провел в нынешнем сезоне за «Спартак» только 7 встреч в рамках РПЛ.

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