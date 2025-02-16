Юсупов стал футболистом «Черноморца»

Центральный полузащитник «Динамо» Махачкалаперешел в новороссийский

«27-летний полузащитник — один из старожилов нашей команды, прошёл с клубом весь путь из второй лиги в РПЛ. Залимхан, огромное тебе спасибо за твой большой вклад в успехи клуба, за многолетнюю добросовестную, самоотверженную работу в интересах команды! Успехов в дальнейшей карьере!» — сообщает официальный сайт бело-голубых.

Календарь и таблица ФНЛ

В Махачкале Юсупов играл с 2020 года. Всего провел за «Динамо» 115 матчей и забил в них 11 голов. В этом сезоне хавбек выходил 18 раз на поле в футболке своего клуба.