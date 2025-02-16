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    «Хоффенхайм» на выезде разобрался с «Вердером»

    «Вердер» — «Хоффенхайм»: счет матча 1:3, обзор голов

    Футбол Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу Бундеслига Футбол Германии Вердер Хоффенхайм 1899
    В матче 22-го тура немецкой Бундеслиги «Хоффенхайм» на выезде переиграл «Вердер» со счетом 3:1.

    «Хоффенхайм»
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    «Хоффенхайм»

    На автогол Стэнли Нсоки гости смогли ответить точными ударами Антона Стаха, Тома Бишофа и Гифта Орбана.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Вердер — Хоффенхайм 1:3
    Голы: 1:0 Стэнли Нсоки (автогол) (7'), 1:1 Антон Стах (28'), 1:2 Том Бишоф (44'), 1:3 Гифт Орбан (63') Вердер: Михаэль Цеттерер, Милош Велькович (Амос Пипер, 46'), Никлас Штарк, Антони Юнг (Оливер Бёрк, 84'), Митчелл-Элия Вайзер, Исса Каборе (Деррик Кён, 46'), Леонардо Биттенкорт, Сенне Линен, Романо Шмид, Марко Грюлль (Justin Njinmah, 67'), Марвин Дукш (Андре Силва, 46') Хоффенхайм: Лука Филипп, Стэнли Нсоки (Александер Прасс, 82'), Артур Шавес, Лео Эстигор, Павел Кадержабек, Том Бишоф, Мариус Бюльтер, Финн Беккер, Антон Стах (Деннис Гайгер, 76'), Гифт Орбан (Erencan Yardimci, 76'), Андрей Крамарич (Кевин Акпогума, 88') Предупреждения: Романо Шмид (38'), Гифт Орбан (50'), Артур Шавес (56'), Erencan Yardimci (86'), Оливер Бёрк (90 + 2')

    Календарь и таблица Бундеслиги

    «Хоффенхайм» смог набрать 21 балл и идет на 15-й строчке в турнирной таблице Бундеслиги. У «Вердера» осталось 30 очков и 10-е место.

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