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    Колыванов — про Зиньковского: Его история в «Спартаке» закончилась

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    Российский футбольный специалист Игорь Колыванов поделился мнением о возможном переходе полузащитника «Спартака» Антона Зиньковского в «Крылья Советов».

    Антон Зиньковский может покинуть «Спартак»
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    Антон Зиньковский может покинуть «Спартак»

    «Любой футболист всегда хочет покорять вершины. Зиньковский стал одним из ведущих игроков "Крыльев Советов", когда пришёл. В "Спартаке" же большая конкуренция, игроки высокого уровня. Попробовал себя там, но не получилось.

    Будет усилением для "Крыльев", если вернётся. Куда перезапускать карьеру в его возрасте? Он сам понимает, что его история в "Спартаке" закончилась. В этом возрасте все хотят играть. Надо думать, как стать игроком основного состава. Не дело будет протирать лавку после Спартака», — сказал Колыванов Чемпионату.

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    • В нынешнем сезоне Зиньковский провел за «красно-белых» только 7 матчей в рамках российской Премьер-лиги и не отметился результативными действиями.

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