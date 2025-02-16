Колыванов — про Зиньковского: Его история в «Спартаке» закончилась

Российский футбольный специалистподелился мнением о возможном переходе полузащитника

«Любой футболист всегда хочет покорять вершины. Зиньковский стал одним из ведущих игроков "Крыльев Советов", когда пришёл. В "Спартаке" же большая конкуренция, игроки высокого уровня. Попробовал себя там, но не получилось.

Будет усилением для "Крыльев", если вернётся. Куда перезапускать карьеру в его возрасте? Он сам понимает, что его история в "Спартаке" закончилась. В этом возрасте все хотят играть. Надо думать, как стать игроком основного состава. Не дело будет протирать лавку после Спартака», — сказал Колыванов Чемпионату.

В нынешнем сезоне Зиньковский провел за «красно-белых» только 7 матчей в рамках российской Премьер-лиги и не отметился результативными действиями.