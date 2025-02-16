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    «Айнтрахт» переиграл «Хольштайн» в Бундеслиге

    «Айнтрахт» — «Хольштайн»: счет матча 3:1, обзор голов

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    В матче 22-го тура чемпионата Германии «Айнтрахт» переиграл «Хольштайн Киль» со счетом 3:1.

    «Айнтрахт»
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    «Айнтрахт»

    На голы Хуго Ларссона, Джана Узуна и Юго Экитике гости ответили точным ударом Финна Пората.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Айнтрахт Ф — Хольштайн 3:1
    Голы: 1:0 Хуго Ларссон (18'), 2:0 Тута (37'), 3:0 Джан Узун (60'), 3:1 Финн-Доминик Порат (73') Айнтрахт Ф: Кевин Трапп, Ннамди Коллинз, Тута, Артур Теате, Расмус Кристенсен, Натаниэль Браун (Нильс Нкунку, 71'), Хуго Ларссон, Джан Узун (Элье Ваи, 71'), Марио Гётце, Эмиль Хойлунд (Махмуд Дахуд, 50'), Уго Экитике (Жан-Маттео Баойя, 90') Хольштайн: Тимо Беккер (Dominik Javorcek, 46'), Давид Зец, Льюис Холтби (Andu Kelati, 59'), Николай Ремберг, Фите Арп, Финн-Доминик Порат, Phil Harres (Суто Матино, 59'), Armin Gigovic, Ivan Nekic (Марко Ивезич, 72'), Marco Komenda (M.Knudsen, 81'), Thomas Dahne Предупреждения: Махмуд Дахуд (62'), Расмус Кристенсен (85')

    Календарь и таблица Бундеслиги

    «Айнтрахт» с 42 очками идет третьим в турнирной таблице. «Хольштайн» с 13 очками занимает последнюю 18-строчку.

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