«Штутгарт» — «Вольфсбург»: счет матча 1:2, обзор голов

Дениз Ундав («Штутгарт») Фото: globallookpress.com
На гол Ника Вольтмейда гости ответили точными ударами Тиаго Томаса и Мохамеда Амуры.
Футбол. Германия. Бундеслига
Штутгарт — Вольфсбург 1:2
Голы: 1:0 Ник Вольтемаде (72'), 1:1 Тьягу Томаш (77'), 1:2 Мохамед Амура (пенальти) (87') Штутгарт: Александр Нюбель, Йоша Вагноман (Финн Ельч, 89'), Рамон Хендрикс, Юлиан Хабот, Максимилиан Миттельштадт, Атакан Каразор (Фабиан Ридер, 89'), Ангело Штиллер, Джейми Левелинг (Юстин Диль, 71'), Крис Фюрих (Эрмедин Демирович, 84'), Энцо Мийо, Дениз Ундав (Ник Вольтемаде, 71') Вольфсбург: Янник Герардт, Денис Вавро, Килиан Фишер (Мадс Роэрслев, 46'), Патрик Виммер, Астер Вранкс, Маттиас Сванберг, Константинос Кульеракис, Мохамед Амура (Себастиан Борнау, 90'), Йонас Винд (Андреас Сков Ольсен, 72'), Тьягу Томаш (Кевин Бехренс, 90'), Marius Muller Предупреждения: Килиан Фишер (8'), Юлиан Хабот (45 + 1'), Атакан Каразор (45 + 4'), Янник Герардт (45 + 4'), Маттиас Сванберг (76'), Рамон Хендрикс (90 + 3'), Кевин Бехренс (90 + 3')
«Вольфсбург» набрал 33 очка и поднялся на восьмое место в турнирной таблице. У «Штутгарта» осталось 35 баллов и шестая строчка.
Календарь и таблица Бундеслиги
В параллельной игре «Боруссия» из Менхенгладбаха на выезде победила «Унион» со счетом 2:1.
В составе победителей забили Лукас Ульрих и Тим Кляйдинст, а за хозяев отличился Андрей Илич.
Футбол. Германия. Бундеслига
Унион — Боруссия М 1:2
Голы: 0:1 Лукас Улльрих (11'), 0:2 Тим Кляйндинст (26'), 1:2 Андрей Илич (пенальти) (63') Унион: Фредерик Реннов, Йосип Юранович, Данило Дуки, Диогу Лейте, Яник Хаберер (Ласло Бенеш, 65'), Рани Хедира, Тим Скарке (Леопольд Кверфельд, 46'), Чон У Ён (Марин Любичич, 85'), Роберт Сков (Том Роте, 30'), Бенедикт Холлербах, Андрей Илич (Иван Пртаин, 65') Боруссия М: Мориц Николас (Йонас Омлин, 20'), Лукас Улльрих, Нико Эльведи, Джозеф Скалли (Штефан Ляйнер, 75'), Робин Хак (Флориан Нойхаус, 82'), Кевин Штёгер (Томаш Чванчара, 82'), Филипп Зандер, Юлиан Вайгль, Тим Кляйндинст, Nathan NGoumou (Марвин Фридрих, 74'), Kou Itakura Предупреждение: Филипп Зандер (79')
«Унион» (24) — 13-й, «Боруссия» (34) — 7-я.