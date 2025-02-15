Компани: Наша цель — стать одной из тех команд, которые обыграют «Байер» на их стадионе

Главный тренервысказался о предстоящем матче против

«Этот матч интересует многих. Нужно помнить, что за последние 18 месяцев они проиграли в Бундеслиге только один раз. Не исключено, что они будут стабильно набирать более 80 очков за сезон. Это свидетельствует о высоком уровне их подготовки и игры. Мы это прекрасно понимаем.

Наша цель — стать одной из тех команд, которые обыграют "Байер" на их стадионе», — цитирует Компани iMiaSanMia.

Матч «Байер» — «Бавария» состоится в субботу, 15 февраля, и начнется в 20:30 мск.