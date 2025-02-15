«Бохум» — «Боруссия» Д: счет матча 2:0, обзор голов

Винченцо Грифо Фото: globallookpress.com
По ходу первой половины встречи автором дубля в этой игре стал Гиоргос Масурас.
Футбол. Германия. Бундеслига
Бохум — Боруссия Д 2:0
Голы: 1:0 Георгиос Масурас (33'), 2:0 Георгиос Масурас (35') Бохум: Тимо Хорн, Иван Ордец, Бернардо, Том Краус, Ибраима Сиссоко, Георгиос Масурас (Мориц Брошински, 89'), Матуш Беро, Геррит Хольтман (Кристиан Гамбоа, 74'), Эрхан Машович, Филипп Хофман (Дани де Вит, 88'), Tim Oermann Боруссия Д: Грегор Кобель, Нико Шлоттербек, Никлас Зюле (Ян Коуту, 63'), Джейми Байно-Гиттенс (Максимилиан Байер, 58'), Карим Адейеми (Жюльен Дюранвиль, 63'), Паскаль Грос (Джованни Рейна, 80'), Эмре Джан, Серу Гирасси, Юлиан Брандт, Марсель Забитцер (Салих Озкан, 46'), Daniel Svensson Предупреждение: Бернардо (49')
Благодаря победе «Бохум» смог набрать 14 очков и идет на 17-м месте в турнирной таблице. У Дортмунда 29 баллов и 11-я строчка.
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В параллельной игре «Санкт-Паули» уступил «Фрайбургу» со счетом 0:1.
На 89-й минуте собственные ворота поразил Филипп Трой.
Отметим, что на 45-й минуте Винченцо Грифо не смог реализовать пенальти.
Футбол. Германия. Бундеслига
Санкт-Паули — Фрайбург 0:0
Санкт-Паули: Никола Васильев, Хауке Валь, Дэвид Немет, Филипп Треу, Сибе ван дер Хейден (Ларс Рицка, 82'), Эрик Смит, Джексон Ирвайн, Джеймс Сэндс, Элиас Саад (Оладапо Афолаян, 62'), Ноа Вайсхаупт (Scott Banks, 82'), Йоханнес Эггештайн Фрайбург: Ноа Атуболу, Кристиан Гюнтер, Филипп Линхарт, Маттиас Гинтер, Кильянн Сильдийя, Винченцо Грифо (Ян-Никлас Бесте, 75'), Мерлин Рёль (Эрен Динкчи, 75'), Рицу Доан, Максимилиан Эггештайн, Патрик Остерхаге, Лукас Хёлер
Таким образом, «Фрайбург» набрал 36 очков и идет пятым, «Санкт-Паули» (21) — 14-й.