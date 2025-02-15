«Астон Вилла» сыграла вничью с «Ипсвичем», а «Брентфорд» обыграл «Вест Хэм» в АПЛ

Завершились два матча 25-го тура английской Премьер-лиги.

В одной из встреч «Астон Вилла» поделила очки с «Ипсвичем» (1:1).

В составе гостей единственный гол забил Лиам Делап на 56-й минуте. «Астон Вилла» ответила голом Олли Уоткинса на 69-й минуте.

Футбол. Англия. Премьер-лига Астон Вилла — Ипсвич Таун 1:1 Голы: 0:1 Лиам Дилап (56'), 1:1 Олли Уоткинс (69') Астон Вилла: Дамиан Эмилиано Мартинес, Аксель Дисаси, Бубакар Камара (Тайрон Мингс, 16'), Лука Динь (Ян Матсен, 46'), Джон МакГинн, Юри Тилеманс, Джейкоб Рэмси (Маркус Рашфорд, 46'), Дониелл Мален (Марко Асенсио, 63'), Морган Роджерс, Олли Уоткинс, Andres Garcia Robledo Ипсвич Таун: Алекс Палмер, Конор Таунсенд, Джейкоб Гривз, Аксель Туанзебе, Бенджамин Джонсон, Йенс-Люс Каюсте (Массимо Луонго, 80'), Калвин Филлипс, Омари Хатчинсон (Джек Тейлор, 90'), Лиам Дилап (Джордж Хирст, 80'), Хулио Энсисо (Джек Кларк, 17'), Dara O'Shea Предупреждения: Аксель Туанзебе (28'), Аксель Туанзебе (40'), Джейкоб Гривз (53'), Калвин Филлипс (68'), Омари Хатчинсон (90 + 5')

После этого матча «Ипсвич» занимает 18-е место в таблице АПЛ с 17-ю очками в активе. «Астон Вилла» — на 9-й позиции (38).

Календарь и таблица АПЛ

В параллельном матче «Брентфорд» одолел «Вест Хэм» с минимальным счетом 1:0.

Единсветнный гол в этом матче забил игрок гостей Кевин Шейд на 4-й минуте.

Футбол. Англия. Премьер-лига Вест Хэм — Брентфорд 0:1 Гол: 0:1 Кевин Шаде (4') Вест Хэм: Альфонс Ареола, Аарон Ван-Биссака, Макс Килман, Константинос Мавропанос (Luis Guilherme, 88'), Эмерсон (Oliver Scarles, 46'), Эдсон Альварес, Мохаммед Кудус, Лукас Пакета, Карлос Солер (Эван Фергюсон, 46'), Джаррод Боуэн, Tomas Soucek (Джеймс Уорд-Праус, 46') Брентфорд: Марк Флеккен, Сепп ван ден Берг (Этан Пиннок, 60'), Нэйтан Коллинз, Кристоффер Аер, Миккель Дамсгор (Фабиу Карвалью, 90'), Витали Янельт (Матиас Йенсен, 75'), Кристиан Нергор, Йоан Висса (Микаель Кайоде, 90'), Кевин Шаде (Егор Ярмолюк, 75'), Брайан Мбемо, Кин Льюис-Поттер Предупреждения: Tomas Soucek (28'), Миккель Дамсгор (32')

«Брентфорд» после этого матча занимает 11-е место (34 очка), а «Вест Хэм» — на 16-й строчке (27).