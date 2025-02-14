ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Порту» — «Рома»«Рома» упустила победу в Порту: травма Дибалы, рикошет и красная Кристанте
    Все новости спорта

    «Крылья Советов» назвали состав на третий учебно-тренировочный зимний сбор

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Крылья Советов
    Самарские «Крылья Советов» огласили состав на третий учебно-тренировочный зимний сбор. Он состоится в Турции и продлится до 27 февраля.

    Игорь Осинькин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Игорь Осинькин

    В распоряжении тренерского штаба команды на этом сборе будет 31 игрок.

    Состав «Крыльев» на третий сбор

    Вратари: Сергей Песьяков, Иван Ломаев, Богдан Овсянников, Евгений Фролов, Михаил Недоспасов.

    Защитники: Александр Солдатенков, Доминик Ороз, Роман Евгеньев, Илья Гапонов, Илья Грибакин, Гленн Бейл, Кирилл Печенин, Томас Гальдамес, Николай Рассказов.

    Полузащитники: Фернандо Костанца, Сергей Бабкин, Максим Витюгов, Денис Якуба, Дмитрий Иванисеня, Роман Ежов, Иван Бобёр, Амар Рахманович, Иван Олейников, Николай Максимов, Бенхамин Гарре, Игорь Дмитриев.

    Нападающие: Иван Сергеев, Владислав Шитов, Дмитрий Цыпченко, Ульви Бабаев, Владимир Игнатенко, Павел Попов.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Крылья Советов» находятся на 10-й строчке в таблице РПЛ. Клуб набрал 18 очков в 18 встречах.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Челси» вновь покинет Брайтон в плохом настроении?
  • «Брайтон» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • «Хетафе» продлит свою серию без поражений в Примере?
  • «Жирона» — «Хетафе». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Кто окажется победителем в новом «зеленом» дерби?
  • «Салават Юлаев» — «Ак Барс». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    window.addEventListener("load", function() { setTimeout(function() { if (document.visibilityState === "visible") { // Проверяем, открыт ли сайт у пользователя (function(a, b, c, d) { var e = a.getElementsByTagName(b)[0], f = a.createElement(b); f.async = true; f.src = "https://image.sendsay.ru/app/js/sdk/sdk.min.js"; f.id = "sendsay-sdk-script"; f.dataset.accountId = c; f.dataset.siteId = d; e.parentNode.insertBefore(f, e); })(document, "script", "x_171863503333854", "pl39763"); } }, 10000); });
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры