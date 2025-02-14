«Крылья Советов» назвали состав на третий учебно-тренировочный зимний сбор

Самарскиеогласили состав на третий учебно-тренировочный зимний сбор. Он состоится в Турции и продлится до 27 февраля.

В распоряжении тренерского штаба команды на этом сборе будет 31 игрок.

Состав «Крыльев» на третий сбор Вратари: Сергей Песьяков, Иван Ломаев, Богдан Овсянников, Евгений Фролов, Михаил Недоспасов.

Защитники: Александр Солдатенков, Доминик Ороз, Роман Евгеньев, Илья Гапонов, Илья Грибакин, Гленн Бейл, Кирилл Печенин, Томас Гальдамес, Николай Рассказов.

Полузащитники: Фернандо Костанца, Сергей Бабкин, Максим Витюгов, Денис Якуба, Дмитрий Иванисеня, Роман Ежов, Иван Бобёр, Амар Рахманович, Иван Олейников, Николай Максимов, Бенхамин Гарре, Игорь Дмитриев.

Нападающие: Иван Сергеев, Владислав Шитов, Дмитрий Цыпченко, Ульви Бабаев, Владимир Игнатенко, Павел Попов.

Календарь и таблица РПЛ

«Крылья Советов» находятся на 10-й строчке в таблице РПЛ. Клуб набрал 18 очков в 18 встречах.