Дешам: Зидан — отличный кандидат на пост тренера сборной Франции

Наставник сборной Франциивыразил мнение, что после его отставки пост главного тренера может занять

До этого стало известно, что Дешам покинет сборную Франции после ЧМ-2026.

«Мы сильно уважаем друг друга. Последний раз мы виделись летом 2023 года, мы должны увидеться снова следующим летом.

Зидан — отличный кандидат на пост тренера сборной Франции, естественный и, я бы добавил, ожидаемый. Но я не знаю, захочет ли он сам этого, — приводит слова Дешама GFFN со ссылкой на L’Equipe.

Зидан возглавлял "Реал" с 2016 по 2018 год и с 2019‑го по 2021‑й.

Сборная Франция под руководством Дидье Дешама в 2018 году выиграла чемпионат мира.