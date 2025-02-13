Мойес: В дерби эмоции зашкаливали весь вечер

Наставник «Эвертона»высказался о массовой потасовке игроков после матча чемпионата Англии с «Ливерпулем». Встреча закончилась вничью 2:2.

По итогам стычки наставник «Ливерпуля» Арне Слот, а также футболисты Кёртис Джонс и Абдулай Дукуре были удалены с поля.

«С того места, где я был, я этого не видел. Позже у меня была возможность посмотреть, и я разочарован, потому что Дукуре сыграл действительно хорошо сегодня вечером, а теперь я его потеряю, так как он получил вторую жёлтую карточку, которая превратилась в красную.

Эмоции зашкаливали весь вечер, стадион был на грани взрыва. Было видно, насколько это важно для болельщиков, а в конце матча трибуны буквально гудели. Это была одна из тех больших ночей», — приводит слова Мойеса BBC.