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    Мойес: В дерби эмоции зашкаливали весь вечер

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    Наставник «Эвертона» Дэвид Мойес высказался о массовой потасовке игроков после матча чемпионата Англии с «Ливерпулем». Встреча закончилась вничью 2:2.

    Дэвид Мойес
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    Дэвид Мойес

    По итогам стычки наставник «Ливерпуля» Арне Слот, а также футболисты Кёртис Джонс и Абдулай Дукуре были удалены с поля.

    «С того места, где я был, я этого не видел. Позже у меня была возможность посмотреть, и я разочарован, потому что Дукуре сыграл действительно хорошо сегодня вечером, а теперь я его потеряю, так как он получил вторую жёлтую карточку, которая превратилась в красную.

    Эмоции зашкаливали весь вечер, стадион был на грани взрыва. Было видно, насколько это важно для болельщиков, а в конце матча трибуны буквально гудели. Это была одна из тех больших ночей», — приводит слова Мойеса BBC.

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