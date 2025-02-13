Колосков: Соперники у сборной России намного лучше, чем тем те, что были

Почетный президент РФСоценил соперниковпо товарищеским матчам в 2025 году.

Ранее стало известно о том, что россияне сыграют с командами Замбии, Нигерии и Беларуси в 2025 году.

«Соперники намного лучше, чем тем те, что были. Все достойные команды. Нигерия — одна из сильнейших команд не только в Африке, но и в мире. Многие футболисты этой страны играют в европейских топ-клубах.

Что касается Беларуси, мы играли с ними не одну игру и не было такого, чтобы матч был в одну калитку. Они всегда очень достойно выступали.

У Замбии пока не видел ни одной игры, но весь Африканский континент — это очень сильные и мощные сборные. Во всяком случае, в любой из них есть футболисты, которые играют на высоком международном уровне. Поэтому надо поздравить РФС с тем, что нашли достойных соперников», — цитирует Колоскова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что с 2022 года сборная России отстранена от официальных международных поединков.