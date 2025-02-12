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    Семин прокомментировал победу «Зенита» в Зимнем кубке РПЛ

    Футбол Зимний кубок РПЛ Футбол России Зенит Спартак
    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался об игре «Зенита» на Зимнем кубке РПЛ.

    Юрий Семин
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    Юрий Семин

    Напомним, что в финале турнира «сине-бело-голубые» разгромили «Спартак» со счетом 3:0.

    «Я расцениваю финал Зимнего Кубка РПЛ как тренировку с большой нагрузкой. Каждый тренер решал какую-то свою задачу. У Семака мы увидели то, что, во-первых, "Зенит" был хорош физически. Во-вторых, те игроки, которых пригласили, подходят к команде.

    Они понимают, что от них требует тренер. За две недели до возобновления чемпионата их физическое состояние очень хорошее. Хотя есть футболисты, которые приехали немножко позже. Мы увидели обновлённый "Зенит" в хорошем настроении.

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    • Что касается "Спартака", они решали свою задачу. Команда полностью готова к старту чемпионата. В матче с "Зенитом" мы это не увидели, но ещё есть две недели для подготовки», — сказал Семин Чемпионату.

    После 18-и туров в российской Премьер-лиге «Зенит» занимает 2-е место в таблице с 39-ю очками в активе.

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