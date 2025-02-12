Семин прокомментировал победу «Зенита» в Зимнем кубке РПЛ

Бывший главный тренервысказался об игрена Зимнем кубке РПЛ.

Напомним, что в финале турнира «сине-бело-голубые» разгромили «Спартак» со счетом 3:0.

«Я расцениваю финал Зимнего Кубка РПЛ как тренировку с большой нагрузкой. Каждый тренер решал какую-то свою задачу. У Семака мы увидели то, что, во-первых, "Зенит" был хорош физически. Во-вторых, те игроки, которых пригласили, подходят к команде.

Они понимают, что от них требует тренер. За две недели до возобновления чемпионата их физическое состояние очень хорошее. Хотя есть футболисты, которые приехали немножко позже. Мы увидели обновлённый "Зенит" в хорошем настроении.

Что касается "Спартака", они решали свою задачу. Команда полностью готова к старту чемпионата. В матче с "Зенитом" мы это не увидели, но ещё есть две недели для подготовки», — сказал Семин Чемпионату.

После 18-и туров в российской Премьер-лиге «Зенит» занимает 2-е место в таблице с 39-ю очками в активе.