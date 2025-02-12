сойдутся в матче плей-офф Лиги чемпионов. Команды играют два поединка в серии. Первый состоится на поел «монегасков» 12 февраля в 23:00 по мск.

Каким образом можно смотреть трансляцию матча «Монако» — «Бенфика» в интернете бесплатно — ниже в нашем превью.

«Бенфику» зря не считают фаворитом этой пары. «Орлы» обыграли «Ювентус» 2:0, а перед этим, несмотря на поражение, сильно провели матч против «Барселоны», создав ей много проблем (4:5). «Монако» же проиграл 0:3, уступив в 3 из 4 матчей турнира.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Между собой команды встречались в этапе лиги на «Луи II». Там была зафиксирована победа «Бенфики» со счетом 3:2.

Прогнозы и ставки

Прогнозы и коэффициенты на матч:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.90.

Букмекеры 2.38 на победу «Монако» и 2.95 на победу «Бенфики».

Искусственный интеллект считает, что матч завершится со счетом 2:1 в пользу «Бенфики».

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Монако» — «Бенфика» смотрите на LiveCup.Run.

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