Мюнхенская «Бавария» сыграет в гостях против «Селтика» в первом матче 1/16 финала Лиги Чемпионов. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Селтик»

«Селтик» завершил общий этап Лиги Чемпионов на 21-м месте, набрав 12 очков. Команда из Глазго одержала 3 победы, 3 раза сыграла вничью и потерпела 2 поражения. Разница забитых и пропущенных голов составила 13:14.

На старте турнира «Селтик» разгромил «Слован» (5:1), но уже в следующем туре сам же потерпел крупное поражение от дортмундской «Боруссии» (1:7). В пяти следующих матчах «кельты» не проиграли ни разу — две победы над «Лейпцигом» (3:1) и «Янг Бойз» (1:0) и три ничьи с «Аталантой» (0:0), «Брюгге» (1:1) и загребским «Динамо» (0:0). Завершила общий этап команда из Глазго гостевым поражением от «Астон Виллы» — 2:4.

«Селтик» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Шотландии и опережает второй «Селтик» на 13 очков. В крайнем туре подопечные Брендана Роджерса разгромили дома «Данди» со счетом 6:0.

«Бавария»

«Бавария» стала 12-й на общем этапе Лиги Чемпионов, заработав 15 очков. Мюнхенская команда одержала пять побед и трижды уступила, забив 20 голов и пропустив 12 мячей в свои ворота.

Команда Венсана Компани уничтожила в стартовом туре загребское «Динамо» со счетом 9:2, но затем довольно неожиданно проиграла «Астон Вилле» (0:1), а позже была разгромлена «Барселоной» (1:4). В пяти последующих матчах «Бавария» оступилась только раз, крупно проиграв «Фейеноорду» (0:3). «Бенфику» (1:0), «ПСЖ» (1:0), «Шахтер» (5:1) и «Слован» (3:1) мюнхенцы обыграли.

«Бавария» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии с отрывом в семь очков от ближайшего преследователя, а победная серия команды в турнире на данный момент составляет семь матчей. В крайнем туре мюнхенцы на своем поле нанесли крупное поражение «Вердеру» — 3:0.

Личные встречи

Команды четыре раза встречались между собой на групповых этапах Лиги Чемпионов. В 2003 году «Бавария» дома одержала победу со счетом 2:1, матч в Глазго завершился без голов — 0:0.

В сезоне 2017/2018 мюнхенцы забрали оба матча — 3:0 дома и 2:1 в гостях.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Селтик» — «Бавария» с коэффициентом 2.30.