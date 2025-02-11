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    Килиан Мбаппе«Манчестер Сити» — «Реал». Онлайн
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    «Спортинг» — «Боруссия» Д: смотреть онлайн в прямом эфире

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    11 февраля в Лиссабоне «Спортинг» и «Боруссия» Дортмунд сыграют в рамках первого матча плей-офф Лиги чемпионов. Игра состоится на «Жозе Альваладе» в 23:00 по мск.

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    «Спортинг» неудачно завершил этап лиги, поскольку не сумел выиграть в четырех матчах подряд. Последним результатом команды стала ничья 1:1 с «Болоньей». До этого «львы» проиграли 3 раза подряд. Однако это не помешало им занять 23-е место — последнее место, позволяющее выйти в плей-офф.

    «Боруссия» финишировала 10-й благодаря победе 3:1 над донецким «Шахтером». До этого она уступила «Болонье» и «Барселоне». Напомним, что в прошлом сезоне «Боруссия» дошла до финала, где проиграла мадридскому «Реалу».

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Прогнозы и ставки

    Прогнозы и коэффициенты на игру:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.93.

    • Букмекеры дают на победу одной и другой команды 2.37 и 3.10 соответственно. На ничью можно поставить с коэффициентом 3.50.

    • Искусственный интеллект ставит на разгромную победу гостей со счетом 3:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Спортинг» — «Боруссия» Д смотрите на LiveCup.Run.

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