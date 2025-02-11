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    «Чемпионат»: «Крылья Советов» снова собираются уволить Осинькина

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    Самарские «Крылья Советов» хотят освободить от своей должности главного тренера Игоря Осинькина.

    Игорь Осинькин
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    Игорь Осинькин

    «Руководство "Крыльев" снова рассматривает вариант с отставкой Осинькина и подбирает кандидатов. Главные лица клуба на днях провели встречу с Сергеем Гуренко. А Руслану Пименову предложен пост спортивного директора, который уже общался с Осинькиным на предмет возможной отставки», — сообщает источник «Чемпионата».

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    При этом вместо Осинькина руководство самарцев хотело назначить Сергея Игнашевича, который последнее время тренировал «Балтику», а в качестве футболиста провел несколько сезонов за «Крылья Советов».

    Осинькин тренирует «Крылья Советов» с 2020 года.

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