«Ростов» и «Динамо» огласили стартовые составы команд на матч Зимнего Кубка РПЛ

Данил Глебов Фото: globallookpress.com
Встреча состоится в Абу-Даби. Команды рассудит арбитр Иван Абросимов.
«Ростов»: Одоевский, Мелёхин, Поярков, Вахания, Осипенко, Мохеби, Щетинин, Сутормин, Шанталий, Комаров, Голенков.
«Динамо»: Лунев, Даса, Скопинцев, Бителло, Гагнидзе, Кутицкий, Смелов, Фомин, Макаров, Боков, Гладышев.
Прогноз на матч «Ростова» и «Динамо» доступен по ссылке.
В турнире принимают участие московские «Спартак», «Динамо» и ЦСКА, а также «Зенит», «Краснодар» и «Ростов».
Напомним, в финале Зимнего Кубка РПЛ 11 февраля сыграют «Зенит» и московский «Спартак».
Красно-белые становились обладателями Зимнего Кубка РПЛ в 2023 и 2024 годах.