«Ростов» и «Динамо» огласили стартовые составы команд на матч Зимнего Кубка РПЛ

Сегодня, 10 февраля, пройдет матч за пятое место на Зимнем Кубке РПЛ. Друг с другом сыграют московское

Встреча состоится в Абу-Даби. Команды рассудит арбитр Иван Абросимов.

«Ростов»: Одоевский, Мелёхин, Поярков, Вахания, Осипенко, Мохеби, Щетинин, Сутормин, Шанталий, Комаров, Голенков.

«Динамо»: Лунев, Даса, Скопинцев, Бителло, Гагнидзе, Кутицкий, Смелов, Фомин, Макаров, Боков, Гладышев.

Прогноз на матч «Ростова» и «Динамо» доступен по ссылке.

В турнире принимают участие московские «Спартак», «Динамо» и ЦСКА, а также «Зенит», «Краснодар» и «Ростов».

Напомним, в финале Зимнего Кубка РПЛ 11 февраля сыграют «Зенит» и московский «Спартак».

Красно-белые становились обладателями Зимнего Кубка РПЛ в 2023 и 2024 годах.