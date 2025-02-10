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    «Динамо» сразу примется за дело

    «Динамо» — «Ростов». Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 10 февраля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» — «Ростов»
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    10 февраля в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Динамо» и «Ростов». Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Динамо» — «Ростов», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Динамо»

    Турнирное положение: Динамовцы проводят не столь продуктивный сезон. Ныне команда пребывает на 4 строчке турнирной таблицы РПЛ.

    При этом «Динамо» лишь на 4 зачетных балла отстает от дуэта лидеров. А вот забила команда 37 мячей в 18 поединках российского элитного дивизиона.

    Последние матчи: в своем последнем поединке команда потерпела неудачу. Динамовцы в контрольной встрече минимально уступили «Спартаку».

    При этом «Динамо» до того проиграло еще и «Краснодару» (0:1). А вот немногим ранее команда нанесла поражение «Зениту» (3:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках ее игроки забили 8 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Динамовцы в межсезонье смотрятся не столь выгодно. В 2 последних спаррингах команда Марцела Лички проиграла.

    При этом «Динамо» традиционно сложно противостоит ростовчанам. Из 5 последних очных поединков соперники по 2 раза обменялись победами.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. Пора бы москвичам прерывать серию из 2 матчей без забитых мячей!

    «Ростов»

    Турнирное положение: Ростовчане в нынешнем сезоне выглядят не столь ярко. Команда ушла на зимнюю паузу на 7 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Ростов» в 18 поединках РПЛ настрелял 29 мячей. А вот в собственные ворота команда пропустила 28 раз.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда уступила. Подопечные Валерия Карпина проиграли «Зениту» (1:2).

    При этом до того команда с минимальным счетом уступила ЦСКА. А вот «Согдиану» ростовчане обыграли по всем статьям (3:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Ростов» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей при 6 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Ростовчане уступили в 2 своих последних контрольных поединках. Вообще же, в 4 зимних спаррингах подопечные Карпина по 2 раза победили и уступили.

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    Причем «Ростов» в среднем пропускают значительно чаще одного гола за матч. Да и в атаке ростовчане вполне способны значительно прибавить.

    Ростовчане уже полтора года не проигрывают «Динамо». В последнем очном поединке соперники подписали мировую (1:1).

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Ростовчане явно постараются вернуться на победный путь.

    Статистика для ставок

    • Обе команды проиграли в 2 своих последних матчах

    • «Динамо» в 3 спаррингах победило 1 раз при 2 поражениях

    • Динамовцы не забивали в 2 последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Динамо» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.69. Ничья оценена в 4.46, а победа оппонента — в скромные 4.65.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.49 и 2.73.

    Прогноз: Команда Лички потенциально сильнее соперника, к тому же намерена вернуться на забивной путь.

    Динамовцы имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей, и уж точно сразу будет активно атаковать.

    Ставка: Победа «Динамо» в 1 тайме за 2.15.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.14

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