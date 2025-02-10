«Динамо»
Турнирное положение: Динамовцы проводят не столь продуктивный сезон. Ныне команда пребывает на 4 строчке турнирной таблицы РПЛ.
При этом «Динамо» лишь на 4 зачетных балла отстает от дуэта лидеров. А вот забила команда 37 мячей в 18 поединках российского элитного дивизиона.
Последние матчи: в своем последнем поединке команда потерпела неудачу. Динамовцы в контрольной встрече минимально уступили «Спартаку».
При этом «Динамо» до того проиграло еще и «Краснодару» (0:1). А вот немногим ранее команда нанесла поражение «Зениту» (3:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках ее игроки забили 8 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Динамовцы в межсезонье смотрятся не столь выгодно. В 2 последних спаррингах команда Марцела Лички проиграла.
При этом «Динамо» традиционно сложно противостоит ростовчанам. Из 5 последних очных поединков соперники по 2 раза обменялись победами.
Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. Пора бы москвичам прерывать серию из 2 матчей без забитых мячей!
«Ростов»
Турнирное положение: Ростовчане в нынешнем сезоне выглядят не столь ярко. Команда ушла на зимнюю паузу на 7 строчке турнирной таблицы.
Причем «Ростов» в 18 поединках РПЛ настрелял 29 мячей. А вот в собственные ворота команда пропустила 28 раз.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда уступила. Подопечные Валерия Карпина проиграли «Зениту» (1:2).
При этом до того команда с минимальным счетом уступила ЦСКА. А вот «Согдиану» ростовчане обыграли по всем статьям (3:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Ростов» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей при 6 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Ростовчане уступили в 2 своих последних контрольных поединках. Вообще же, в 4 зимних спаррингах подопечные Карпина по 2 раза победили и уступили.
Причем «Ростов» в среднем пропускают значительно чаще одного гола за матч. Да и в атаке ростовчане вполне способны значительно прибавить.
Ростовчане уже полтора года не проигрывают «Динамо». В последнем очном поединке соперники подписали мировую (1:1).
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Ростовчане явно постараются вернуться на победный путь.
Статистика для ставок
- Обе команды проиграли в 2 своих последних матчах
- «Динамо» в 3 спаррингах победило 1 раз при 2 поражениях
- Динамовцы не забивали в 2 последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Динамо» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.69. Ничья оценена в 4.46, а победа оппонента — в скромные 4.65.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.49 и 2.73.
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Прогноз: Команда Лички потенциально сильнее соперника, к тому же намерена вернуться на забивной путь.
Динамовцы имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей, и уж точно сразу будет активно атаковать.
Ставка: Победа «Динамо» в 1 тайме за 2.15.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.14