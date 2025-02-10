ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Карлос АлькарасПервый титул Алькараса в зале, Потапова выиграла турнир в Румынии, Шаповалов снова топ, а Медведев рассуждал о завершении карьеры
  • 09:43
    • «Филадельфия Иглз» выиграла Супербоул-2025
  • 01:00
    • Гол Левандовского помог «Барселоне» разгромить «Севилью»
    Все новости спорта

    Гави: «Барселона» очень довольна матчем с «Севильей»

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Барселона Севилья
    Хавбек «Барселоны» Гави отреагировал на победу команды в матче 23-го тура Ла Лиги с «Севильей» (4:1). Встреча состоялась 9 февраля.

    Гави
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Гави

    «Мы очень довольны матчем. Было нелегко, особенно вдесятером, но мы очень хорошо справились с ситуацией и выиграли 4:1, что является отличным результатом.

    Моя замена? Честно говоря, я почувствовал сильную боль. Я рассказал об этом тренеру, и он сказал, что мне лучше замениться, потому что у меня была жёлтая карточка и матч не подходил для того, чтобы рисковать. И я ушёл, чтобы избежать того, что может привести к красной карточке… Судьи никогда не колеблются, чтобы дать мне карточку!» — приводит слова Гави Barca Universal в соцсети Х (ранее Twitter).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Матч за 3-е место получится результативным
  • «Краснодар» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.74
    •
  • «Интер» снова не обыграет «фиалок»
  • «Интер» — «Фиорентина». Прогноз и ставки
  • 2.63
    •
  • «Адмирал» не проиграет на домашнем катке?
  • «Адмирал» — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    7.01
  • Экспресс дня 10 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Краснодар — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.63
  • Прогноз на матч Интер — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.04
  • Прогноз на матч Адмирал — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 12:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Свайда — Норри
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Кецманович — Гойо
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Саккари — Свентек
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Сибирь — Лада
  • Хоккей
  • Завтра в 15:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Бадоса — Синякова
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры