В 24-м туре чемпионата Италии лидер турнирапримет. Поединок состоится 9 февраля на стадионе «Марадоны» в 22:45 по мск.

«Наполи» не проигрывает с начала декабря. За этот период команда Антонио Конте только один раз сыграла вничью. В прошлом туре она разошлась миром с «Ромой» (1:1). Набрав 54 очка, хозяева опережают «Интер» на 3 пункта в борьбе за лидерство.

«Удинезе» находится в середине таблицы с 29 очками. За 5 последних туров команда смогла одержать только одну победу. В прошлом туре «черно-белые» со счетом 3:2 обыграли «Венецию». До этого они потерпели два поражения. На последнем выезде гости крупно проиграли «Комо» 1:4.

Прогнозы и ставки

Прогнозы и коэффициенты на игру:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.10.

подготовили прогноз с коэффициентом 2.10. Букмекеры ожидаемо пророчат «Наполи» победу: коэффициенты составляют 1.50 и 7.75 соответственно.

Искусственный интеллект также на стороне хозяев и прогнозирует их победу со счетом 3:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Наполи» — «Удинезе» смотрите на сайте LiveCup.Run.

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