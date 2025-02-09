Мареска: Теперь мы можем сосредоточиться на Премьер-лиге и Лиге конференций

Главный тренердал комментарий по поводу поражения от(1:2) в Кубке Англии.

«Мы намного лучше контролировали игру в первом тайме. Во втором тайме мы пропустили после единственного удара.

Я думаю, что рука перед вторым голом "Брайтона" достаточно очевидна. За последние два-три дня в разных матчах было много разных моментов. Без ВАР тяжело.

Мы пытались приехать сюда и играть в свой футбол. При счете 1:2 у нас было несколько моментов. Теперь мы можем сосредоточиться на Премьер-лиге и Лиге конференций», — цитирует Мареску BBC.

Таким образом, «Челси» прекратил участие в Кубке Англии.