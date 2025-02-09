Футболисты «Адана Демирспор» покинули поле в матче против «Галатасарая»

Матч 23-го тура чемпионата Турции междупрерван из-за того, что футболисты гостей покинули поле.

Стало известно, что на 30-го минуте первого тайма футболисты «Аданы Демирспор» приняли решение покинуть поле из-за назначенного в их ворота пенальти.

По данным beIN Sports, главный арбитр матча Огузхан Чакыр принял решение остановить встречу. К 30-й минуте «Галатасарай» вел в счете 1:0, единственный мяч забил Альваро Мората.

После 21-го тура в чемпионате Турции «Адана Демирспор» занимает последнее 19-е место с 5-ю очками в активе. «Галатасарай» располагается на 1-й позиции с 57-ю баллами.