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    Футболисты «Адана Демирспор» покинули поле в матче против «Галатасарая»

    Футбол Суперлига Турции Футбол Турции Адана Демирспор Галатасарай Скандалы
    Матч 23-го тура чемпионата Турции между «Галатасараем» и «Адана Демирспор» прерван из-за того, что футболисты гостей покинули поле.

    «Галатасарай»
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    «Галатасарай»

    Стало известно, что на 30-го минуте первого тайма футболисты «Аданы Демирспор» приняли решение покинуть поле из-за назначенного в их ворота пенальти.

    По данным beIN Sports, главный арбитр матча Огузхан Чакыр принял решение остановить встречу. К 30-й минуте «Галатасарай» вел в счете 1:0, единственный мяч забил Альваро Мората.

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    • После 21-го тура в чемпионате Турции «Адана Демирспор» занимает последнее 19-е место с 5-ю очками в активе. «Галатасарай» располагается на 1-й позиции с 57-ю баллами.

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