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    Эрлинг Холанн«Лейтон Ориент» — «Манчестер Сити». Онлайн
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    Тренер «Монако»: Это лучшая версия «ПСЖ», которую я видел

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    Главный тренер «Монако» Ади Хюттер после поражения от «ПСЖ» (1:4) высказался о силе парижской команды.

    Ади Хюттер
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    Ади Хюттер

    «Это лучшая версия "ПСЖ", которую я видел. Они впечатлили и были явно лучше.

    Я уже полтора года здесь, в "Монако", и, возможно, им потребовалось время, чтобы выстроить тактику и стиль игры этой команды. Мне нравится, как Луис Энрике видит футбол.

    Как и миланский "Интер", с которым мы играли, они являются серьезным претендентом на победу в Лиге чемпионов. Возможно, на данный момент это лучшая команда в Европе. Их качества, особенно в атаке, представляют опасность для любой команды», — цитирует Хюттера Le Parisien.

    Календарь и таблица Лиги 1

    После этого матча ПСЖ занимает 1-е место в таблице Лиги 1 с 53 очками в активе. «Монако» располагается на 3-й позиции с 37-ю баллами.

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