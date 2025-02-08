Тренер «Монако»: Это лучшая версия «ПСЖ», которую я видел

Главный тренерпосле поражения от(1:4) высказался о силе парижской команды.

«Это лучшая версия "ПСЖ", которую я видел. Они впечатлили и были явно лучше.

Я уже полтора года здесь, в "Монако", и, возможно, им потребовалось время, чтобы выстроить тактику и стиль игры этой команды. Мне нравится, как Луис Энрике видит футбол.

Как и миланский "Интер", с которым мы играли, они являются серьезным претендентом на победу в Лиге чемпионов. Возможно, на данный момент это лучшая команда в Европе. Их качества, особенно в атаке, представляют опасность для любой команды», — цитирует Хюттера Le Parisien.

Календарь и таблица Лиги 1

После этого матча ПСЖ занимает 1-е место в таблице Лиги 1 с 53 очками в активе. «Монако» располагается на 3-й позиции с 37-ю баллами.