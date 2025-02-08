У хозяев позади пару непростых матчей. Они проиграли «Баварии» 2:3 и сыграли вничью 1:1 с «Айнтрахтом». На данный момент безвыигрышная серия команды насчитывает три результата и от зоны еврокубков она отдалилась на 2 пункта.
«Байер» с 45 очками отстает от «Баварии» на 9 пунктов. Два очка гости потеряли в игре с «Лейпцигом» (2:2), но после этого они победили «Хоффенхайм» (2:1).
Для «Байера» «Вольфсбург» является удобным соперником. «Фармацевты» выиграли 3 последних матча против «волков».
Прогнозы и ставки
Прогнозы и коэффициенты на игру:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.35.
- Букмекеры предлагают 3.75 на победу «Вольфсбурга», 3.40 на ничью и 2.15 на победу «Байера».
- ИИ полагает, что «Байер» выиграет всухую с результатом 2:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Вольфсбург» — «Байер» смотрите на LiveCup.Run.
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