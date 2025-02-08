Вольфсбург
Байер
«Вольфсбург»
Турнирное положение: «Волки» располагаются на 10-й позиции Бундеслиги, набрав 29 очков за 20 туров. «Вольфсбург» отстает от зоны еврокубков всего на 2 балла.
На своем поле команда выступает далеко не лучшим образом, занимая по этому показателю 13-е место в лиге. «Вольфсбург» набрал 12 очков из 30-и возможных дома.
Вольфсбург — Байер: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В прошлом туре Бундеслиги «волки» сыграли вничью с «Айнтрахтом» (1:1), упустив минимальное преимущество на 81-й минуте. До этого команда также поделила очки с «Хольштайном» (2:2).
В последних 5-и встречах «Вольфсбург» проиграл только «Баварии» (2:3), а также победил «Боруссию» М (5:1) и «Хоффенхайм» (1:0). За этот период команда сумела забить 11 голов при 7-и пропущенных.
Прогнозы и ставки на Бундеслигу
Не сыграют: Рожерио, Бартош Бялек, Камиль Грабара, Никлас Клингер, Ловро Майер, Кевин Паредес (у всех — травмы).
Состояние команды: «Вольфсбург» в нынешнем сезоне является крепким середняком в Бундеслиге, который реально может побороться за еврокубки, но для этого необходимо регулярно набирать очки.
У команды есть яркий нападающий, который может привести «Вольфсбург» к успешному сезону. Мохамед Амура забил 8 голов и сделал 7 ассистов в 18-и матчах за «волков».
«Байер»
Турнирное положение: Леверкузенска команда занимает 2-е место в таблице Бундеслиги с 45-ю очками в активе после 20-и туров. «Байер» отстает от лидерства в чемпионате на 6 баллов.
У команды отличные показатели в матчах на чужом поле. «Байер» набрал 19 очков из 27-и возможных в гостях, занимая по этому показателю 2-е место в лиге.
Последние матчи: В прошлом поединке команда обыграла «Кельн» со счетом 3:2 в дополнительном времени в Кубке Германии. «Байер» смог совершить камбэк с 0:2.
У команды продолжается беспроигрышная серия, которая насчитывает уже 4 матча подряд. За этот период «Байер» также обыграл «Хоффенхайм» (3:1), пражскую «Спарту» (2:0) и сыграл вничью с «Лейпцигом» (2:2).
Не сыграют: Амин Адли, Жанюэль Белосьян, Алекс Гримальдо, Мартин Террье (у всех — травмы).
Состояние команды: Сейчас «Байер» продолжает гонку за «Баварией» в Бундеслиге. Команда пока что отстает от лидера на 6 баллов, находясь в ожидании спада мюнхенцев.
У «Байера» определенно есть запас прочности. Команда частенько обыгрывает «Вольфсбург» в очных противостояниях. К тому же, на чужом поле «Байер» выступает очень уверенно.
Статистика для ставок
- «Байер» выиграл 3 последних матча во всех турнирах
- В последних 5-и встречах «Вольфсбург» проиграл только 1 раз
- В последних 3-х очных противостояниях «Байер» непременно обыгрывал «Вольфсбург»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Байера» — 1.80, победа «Вольфсбурга» — 4.30, ничья — за 3.85.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.65 и 2.25 соответственно.
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Прогноз: «Байер» одержит победу. Команда Хаби Алонсо набрали приличный ход за последнее время.
Ставка: Победа «Байера» с форой (-1) за 2.35.
Прогноз: «Вольфсбург» не будет отсиживаться в обороне. Команда точно взломает соперника минимум 1 раз.
Ставка: Индивидуальный тотал «Вольфсбурга» 1 больше за 1.95.