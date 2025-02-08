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    «Байер» продолжит побеждать?

    «Вольфсбург» — «Байер». Погоня гостей за лидерство в Бундеслиге продолжается. На что лучше сделать ставку 8 февраля? Ответ — в прогнозе на матч 21-го тура чемпионата Германии с коэффициентом 2.35

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    Прогноз и ставки на «Вольфсбург» — «Байер»
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    Флориан Вирц — полузащитник «Байера»
    В рамках 21-го тура немецкой Бундеслиги «Вольфсбург» на своем поле примет «Байер». Поединок пройдет 8 февраля и начнется в 17:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Вольфсбург» — «Байер», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 08 Февраля 2025 года

    Вольфсбург

  • Вольфсбург
    •  Вольфсбург 17:30 Байер

    Байер

  • Леверкузен
    •

    «Вольфсбург»

    Турнирное положение: «Волки» располагаются на 10-й позиции Бундеслиги, набрав 29 очков за 20 туров. «Вольфсбург» отстает от зоны еврокубков всего на 2 балла.

    На своем поле команда выступает далеко не лучшим образом, занимая по этому показателю 13-е место в лиге. «Вольфсбург» набрал 12 очков из 30-и возможных дома.

    Вольфсбург — Байер: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошлом туре Бундеслиги «волки» сыграли вничью с «Айнтрахтом» (1:1), упустив минимальное преимущество на 81-й минуте. До этого команда также поделила очки с «Хольштайном» (2:2).

    В последних 5-и встречах «Вольфсбург» проиграл только «Баварии» (2:3), а также победил «Боруссию» М (5:1) и «Хоффенхайм» (1:0). За этот период команда сумела забить 11 голов при 7-и пропущенных.

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Не сыграют: Рожерио, Бартош Бялек, Камиль Грабара, Никлас Клингер, Ловро Майер, Кевин Паредес (у всех — травмы).

    Состояние команды: «Вольфсбург» в нынешнем сезоне является крепким середняком в Бундеслиге, который реально может побороться за еврокубки, но для этого необходимо регулярно набирать очки.

    У команды есть яркий нападающий, который может привести «Вольфсбург» к успешному сезону. Мохамед Амура забил 8 голов и сделал 7 ассистов в 18-и матчах за «волков».

    «Байер»

    Турнирное положение: Леверкузенска команда занимает 2-е место в таблице Бундеслиги с 45-ю очками в активе после 20-и туров. «Байер» отстает от лидерства в чемпионате на 6 баллов.

    У команды отличные показатели в матчах на чужом поле. «Байер» набрал 19 очков из 27-и возможных в гостях, занимая по этому показателю 2-е место в лиге.

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    • Последние матчи: В прошлом поединке команда обыграла «Кельн» со счетом 3:2 в дополнительном времени в Кубке Германии. «Байер» смог совершить камбэк с 0:2.

    У команды продолжается беспроигрышная серия, которая насчитывает уже 4 матча подряд. За этот период «Байер» также обыграл «Хоффенхайм» (3:1), пражскую «Спарту» (2:0) и сыграл вничью с «Лейпцигом» (2:2).

    Не сыграют: Амин Адли, Жанюэль Белосьян, Алекс Гримальдо, Мартин Террье (у всех — травмы).

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    Состояние команды: Сейчас «Байер» продолжает гонку за «Баварией» в Бундеслиге. Команда пока что отстает от лидера на 6 баллов, находясь в ожидании спада мюнхенцев.

    У «Байера» определенно есть запас прочности. Команда частенько обыгрывает «Вольфсбург» в очных противостояниях. К тому же, на чужом поле «Байер» выступает очень уверенно.

    Статистика для ставок

    • «Байер» выиграл 3 последних матча во всех турнирах

    • В последних 5-и встречах «Вольфсбург» проиграл только 1 раз

    • В последних 3-х очных противостояниях «Байер» непременно обыгрывал «Вольфсбург»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Байера» — 1.80, победа «Вольфсбурга» — 4.30, ничья — за 3.85.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.65 и 2.25 соответственно.

    Прогноз: «Байер» одержит победу. Команда Хаби Алонсо набрали приличный ход за последнее время.

    Ставка: Победа «Байера» с форой (-1) за 2.35.

    Прогноз: «Вольфсбург» не будет отсиживаться в обороне. Команда точно взломает соперника минимум 1 раз.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Вольфсбурга» 1 больше за 1.95.

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    «Вольфсбург» — «Байер»: прогноз, ставка (2.35), статистика, коэффициенты матча 08.02.2025. Прогнозы на футбол. «Байер» продолжит побеждать?
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