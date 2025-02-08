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    Вратарь «Байера» Градецки: К сожалению, отрыв от «Баварии» уже слишком велик

    Футбол Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу Бундеслига Футбол Германии Байер Бавария
    Вратарь леверкузенского «Байера» Лукаш Градецкий считает, что достать «Баварию» в чемпионате Германии будет очень сложно, так как отрыв достиг уже 8 очков.

    Лукаш Градецкий
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    Лукаш Градецкий

    «К сожалению, отрыв уже слишком велик. В этом сезоне мы играем вничью в матчах, которые выигрывали в прошлом сезоне, и именно в этом заключается разница. Отсюда и восемь очков отрыва. Сегодняшний результат не облегчит нам задачу.

    Судя по тому, как складываются дела у "Баварии", любой исход нашего очного матча, кроме победы "Байера", будет означать, что судьба чемпионства почти решена. Мы не думали, что "Бавария" будет настолько хороша», — цитирует Градецки Sky Sport.

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    В матче 21-го тура Бундеслиги «Байер» не смог в гостях обыграть «Вольфсбург» (0:0), тогда как «Бавария» выиграла свой матч у «Вердера» (3:0).

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