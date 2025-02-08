Вратарь «Байера» Градецки: К сожалению, отрыв от «Баварии» уже слишком велик

Вратарь леверкузенского «Байера»считает, что достатьв чемпионате Германии будет очень сложно, так как отрыв достиг уже 8 очков.

«К сожалению, отрыв уже слишком велик. В этом сезоне мы играем вничью в матчах, которые выигрывали в прошлом сезоне, и именно в этом заключается разница. Отсюда и восемь очков отрыва. Сегодняшний результат не облегчит нам задачу.

Судя по тому, как складываются дела у "Баварии", любой исход нашего очного матча, кроме победы "Байера", будет означать, что судьба чемпионства почти решена. Мы не думали, что "Бавария" будет настолько хороша», — цитирует Градецки Sky Sport.

Календарь и таблица Бундеслиги

В матче 21-го тура Бундеслиги «Байер» не смог в гостях обыграть «Вольфсбург» (0:0), тогда как «Бавария» выиграла свой матч у «Вердера» (3:0).